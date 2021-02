CERN erteilt Großauftrag für AMD-Prozessoren

Die Euro­päi­sche Orga­ni­sa­ti­on für Kern­for­schung — CERN — hat für sei­nen Stand­ort in der Nähe von Genf nach einer Aus­schrei­bung einen Auf­trag in Höhe von mehr als 15 Mil­lio­nen US-Dol­lar an 2CRSi ver­ge­ben, der laut einer Pres­se­mit­tei­lung die Lie­fe­rung von meh­re­ren Tau­send Ser­vern mit Epyc-Pro­zes­so­ren von AMD beinhaltet.

“The 2CRSi Group has just signed new con­tracts with CERN, the lar­gest cent­re for par­ti­cle phy­sics in the world, to sup­ply thousands of com­pu­te ser­vers equip­ped with AMD© EPYCTM pro­ces­sors and JBoD sto­rage sys­tems, in order to sup­port the orga­ni­sa­ti­on in its latest sci­en­ti­fic projects.”

Quel­le: Pres­se­mit­tei­lung 2CRSi