IONOS setzt bei dedizierten Servern nun auch auf AMD

Der nach eige­nen Anga­ben füh­ren­de euro­päi­sche Anbie­ter von Cloud-Infra­struk­tur, Cloud-Ser­vices und Hos­ting-Dienst­leis­tun­gen IONOS, erwei­tert laut einer Pres­se­mit­tei­lung sein Dedi­ca­ted Ser­ver Port­fo­lio um Pro­zes­so­ren von AMD, nach­dem bis vor kur­zem in die­sem Bereich ledig­lich Lösun­gen mit Intels Xeon Pro­zes­so­ren zu fin­den waren.

“AMD bie­tet in Sachen Sicher­heit und Per­for­mance ein star­kes Pro­dukt für Dedi­ca­ted Ser­ver und den Cloud-Betrieb. Mit den neu­en Ange­bo­ten bie­ten wir unse­ren Kun­den nun noch mehr Mög­lich­kei­ten, die für sie pas­sen­de Tech­no­lo­gie aus­zu­wäh­len”, sagt Achim Weiß, CEO von IONOS, und ergänzt: “Zudem sind sie sehr kos­ten­ef­fi­zi­ent, was wir in Form von attrak­ti­ven Prei­sen an unse­re Kun­den weitergeben.”

Quel­le: Pres­se­mit­tei­lung IONOS