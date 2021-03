Display Driver Uninstaller (DDU) V18.0.3.7

Der Dis­play Dri­ver Unin­stal­ler (DDU) ist ein Tool für Win­dows Vis­ta SP2, Win­dows 7, Win­dows 8 und Win­dows 10 (bis ein­schließ­lich Build 2004), mit dem sich Gra­fik­trei­ber von AMD, Intel und Nvi­dia sowie Audio­trei­ber von Real­tek bei Pro­ble­men aus dem Sys­tem ent­fer­nen las­sen. AMD selbst bie­tet zum Bei­spiel für die eige­nen Gra­fik­trei­ber das AMD Cleanup Uti­li­ty an.

Der Autor weist dar­auf hin, dass das Tool nur bei Pro­ble­men oder einem Gra­fik­kar­ten­wech­sel benutzt wer­den soll und emp­fiehlt, es im abge­si­cher­ten Modus ein­zu­set­zen. Außer­dem rät er zu einem Back­up und zur Nut­zung der Wie­der­her­stel­lungs­punk­te unter Windows.

Chan­ge­log:

-All: DDU can now be used from a net­work path “\\server\DDU\”

‑All: added more logs to the imper­so­na­ti­on of SYSTEM.

‑All: addi­tio­nal log for Upper/ Lower filters.

‑ALL: Regis­try cleanup enhan­ce­ment for typelib/Interfaces removal.

‑Nvi­dia: Small enhan­ce­ment for the Upper fil­ters remo­val of (nvpcif­lt, nvkflt)

‑Intel: Regis­try lef­tover remo­val rela­ted to iGCC (Intel gra­phic com­mand center)

‑Intel: Addi­tio­nal MFT regis­try keys removal.

‑Lan­guage: Swedish.xml