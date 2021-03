AMD Radeon RX 6700 XT für 479 US-Dollar ab 18. März

In einer Video­prä­sen­ta­ti­on hat AMD gestern die Rade­on RX 6700 XT auf Basis von Navi 22 vor­ge­stellt (zur Pres­se­mit­tei­lung), die­se soll ab dem 18. März im Refe­renz­de­sign und in Her­stel­ler­de­signs erschei­nen. Eine unver­bind­li­che Preis­emp­feh­lung in Euro liegt noch nicht vor, das Refe­renz­de­sign wird aber mit 479 US-Dol­lar ange­prie­sen und wird auch bei AMD zu kau­fen sein — eine Ver­füg­bar­keit vor­aus­ge­setzt. Eine gute Über­sicht über die Daten, sowie eine Per­for­mance­ein­schät­zung fin­det Ihr bei 3DCenter.org.

Pressemitteilungen zur Radeon RX 6700 XT

Die Ankün­di­gun­gen der Her­stel­ler zu den Cus­tom­de­signs fin­det Ihr hier:

Im Anschluss wie bei uns üblich die kom­plet­te Prä­sen­ta­ti­on von AMD zur Rade­on RX 6700 XT.

