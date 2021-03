Microsoft zieht Windows-10-Update nach Bluescreens beim Drucken zurück (Update)

Update 16.03.2021: Micro­soft hat inzwi­schen einen Hot­fix KB5001567 frei­ge­ge­ben, der das Pro­blem mit dem Blue­s­creen beim Dru­cken behe­ben soll:

Aktua­li­siert ein Pro­blem, das beim Ver­such, mit eini­gen Apps auf bestimm­ten Dru­ckern zu dru­cken, zu einem Blau­en Bild­schirm füh­ren kann.

Den zum eige­nen Betriebs­sys­tem pas­sen­den Fix kann man sich aus dem Micro­soft Update-Kata­log herunterladen.

Ori­gi­nal­mel­dung vom 11.03.2021

Vor­ges­tern hat Micro­soft sei­nen all­mo­nat­li­chen Patch­day abge­hal­ten und im Rah­men des­sen für Win­dows 10 auch das kumu­la­ti­ve Update KB5000802 aus­ge­rollt, das neben eini­gen Sicher­heits­up­dates auch einen Fix für einen Bug im Spoo­ler ent­hält (CVE-2021–1640), mit des­sen Hil­fe sich Angrei­fer durch einen prä­pa­rier­ten Druck­auf­trag an “FILE:” höhe­re Rech­te ergau­nern könn­ten. Offen­bar ist die­ser Fix jedoch feh­ler­haft. Seit gestern meh­ren sich in mei­nem Kun­den­kreis die Rück­mel­dun­gen, dass Dru­cken plötz­lich zu einem Blue­s­creen (BSOD) mit dem Hin­weis APC_Index_Mismatch in der Datei win32kfull.sys führt. Da allen betrof­fe­nen Anwen­dern kurz zuvor Win­dows-Updates ein­ge­spielt wur­den, war der Schul­di­ge schnell aus­ge­macht. Die Deinstal­la­ti­on des Pakets KB5000802 bzw. KB5000808 bei älte­ren Win­dows-10-Ver­sio­nen besei­tig­te das Pro­blem. Inter­es­san­ter­wei­se wird das Update inzwi­schen auch nicht mehr gefun­den wenn man manu­ell suchen lässt, was dar­auf hin­weist, dann Micro­soft das Pro­blem inzwi­schen erkannt und das Update zurück­ge­zo­gen hat.

Wer von dem Pro­blem betrof­fen ist, kann das Update wie­der deinstal­lie­ren unter Ein­stel­lun­gen / Updates und Sicher­heit / Updatever­lauf anzei­gen / Updates deinstal­lie­ren. In der Lis­te kann man oben rechts nach Update-Num­mern suchen. Dort nach KB5000802 bzw. KB5000808 suchen las­sen. Erscheint die­ses Update, kann man es anwäh­len und über den But­ton “Deinstal­lie­ren” wie­der vom PC ent­fer­nen. Anschlie­ßend Neu­start und sicher­heits­hal­ber den But­ton “Update­pau­se für 7 Tage” akti­vie­ren, damit sich das Sys­tem das Paket nicht wie­der laden kann.

Inzwi­schen gibt es auch im Web zahl­rei­che Infor­ma­tio­nen zu die­ser Problematik.

Auch in der Lis­te der bekann­ten Pro­ble­me ist es mitt­ler­wei­le verzeichnet.