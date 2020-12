Microsoft hat chkdsk c: /f Bug gefixt

Letz­ten Don­ners­tag hat­ten wir zuerst über ein Pro­blem mit dem Befehl chkdsk berich­tet, über das ich im Zuge einer Update-Akti­on an einem Schu­lungs­raum gestol­pert war. Wie schon seit Jah­ren gän­gi­ge Pra­xis bei mir, schi­cke ich die Sys­te­me am Ende des Arbeits­ta­ges noch per “chkdsk c: /f” in einen Daten­sys­tem­check beim nächs­ten Neu­start. Das ging dies­mal jedoch gehö­rig schief, da der Befehl bei jedem Sys­tem das Datei­sys­tem “kaput­t­re­pa­rier­te” – und zwar immer mit dem glei­chen Feh­ler – ehe ich das Dra­ma nach 7 PCs unter­bre­chen konn­te. Nähe­res sie­he unse­re News und unse­ren aus­führ­li­chen Thread im Forum.

Inzwi­schen hat Micro­soft das Pro­blem bestä­tigt und in die Lis­te der Known Issu­es aufgenommen:

Laut Micro­soft betrifft das Pro­blem nicht nur v20H2, son­dern auch v2004. Nach Recher­chen von Alba­core schlum­mert der Bug wohl schon seit 8 (!) Mona­ten in diver­sen Insi­der­builds und wur­de nun auf die nor­ma­len Relea­ses “zurück­por­tiert”.

Well, @BrandonLive was right 🤐

Fea­tures can inde­ed hose your sys­tem

What’s fun­nier is that it’s now Micro­soft sen­ding out the unsta­ble ones, no need for you to touch any 3rd par­ty edi­t­ing tool Fea­ture Servicing_2011c_28083526 in 19041/2.662+ turns chkdsk into a ticking timebomb — Alba­core (@thebookisclosed) Decem­ber 21, 2020

Laut Micro­soft ist der Bug mitt­ler­wei­le beho­ben wor­den. Ich war heu­te aber­mals an einer Schu­le mit Updates zugan­ge und habe nach Fer­tig­stel­lung der Updates auch hier bei einem Sys­tem inter­es­se­hal­ber wie­der chkdsk c: /f ver­sucht (hier 13x Leno­vo V320), was aber­mals in dem bekann­ten Blue­s­creen mit NTFS-Feh­ler endete.

Kann natür­lich sein, dass sich der heu­ti­ge Fix durch Micro­soft und das Laden der Updates mei­ner­seits zeit­lich über­schnit­ten haben. Ich wer­de das in den kom­men­den Tagen noch­mal per VM gegentesten.

An die­ser Stel­le Dan­ke an die Com­mu­ni­ty fürs flei­ßi­ge mit- und gegen­tes­ten, an Gün­ter Born, der sei­ne Con­nec­tions zu Micro­soft genutzt hat, um das Pro­blem an expo­nier­ter Stel­le zu depo­nie­ren, sowie an The_Indeed, der sei­ne Kanä­le zu Micro­soft bei einem gro­ßen deut­schen Kon­zern genutzt hat, um die Pro­ble­ma­tik auf den Schirm zu bringen.