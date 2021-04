AMD “Renoir”-Notebook bei Aldi

In der nächs­ten Woche ab dem 29. April bie­tet Aldi mit dem MEDION AKOYA E14304 ein Note­book mit einem AMD-Renoir-Pro­zes­sor Ryzen 3 4300U in sei­nen Filia­len (Nord und Süd) und im Nord-Online­shop für 429 Euro (Link zu Aldi Nord) an.

Erhält­lich ist das Note­book online bis zum 22.05. bzw. solan­ge der Vor­rat reicht.

Spezifikation des MEDION AKOYA E14304