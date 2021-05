Pentathlon 2021: Erste Disziplin beendet, Bronze für Planet 3DNow!

Beim dies­jäh­ri­gen Pent­ath­lon, in dem sich Dis­tri­bu­t­ed-Com­pu­ting-Teams aus aller Welt einen Wett­kampf um die höchs­te Rechen­leis­tung und die bes­ten tak­ti­schen Knif­fe lie­fern, ist die ers­te Dis­zi­plin zuen­de gegan­gen. Der Stadt­lauf, der in die­sem Jahr beim Pro­jekt Prime­grid statt­fand, ende­te mit einem deut­li­chen Sieg für das TeAm AnandTech (TAAT) vor The Scot­tish Boinc Team (TSBT) und Pla­net 3DNow! auf dem drit­ten Platz.

Der Stadt­lauf war soet­was wie die “Angst-Dis­zi­plin” unse­res Teams, da bei Prime­grid NVI­DIA-Gra­fik­kar­ten deut­lich im Vor­teil sind, unse­re Mit­glie­der aber über­wie­gend AMD-Gra­fik­kar­ten im Ein­satz haben. Daher ist der 3. Platz für uns ein rie­si­ger und uner­war­te­ter Erfolg, am Ende hauch­dünn (ca. der Aus­stoß einer ein­zel­nen Mit­tel­kas­se-Gra­fik­kar­te) ver­tei­digt gegen ein furi­os her­an­stür­men­des SETI.Germany. Gra­tu­la­ti­on ans Team und an die Mitbewerber.

Die Sie­ger­eh­rung in der Dis­zi­plin Stadt­lauf hat eben­falls bereits stattgefunden.

Doch der Pent­ath­lon ist natür­lich noch nicht zuen­de. Aktu­ell läuft noch der Mara­thon (SiDock@Home, ein CPU-Pro­jekt), Quer­feld­ein (Einstein@Home, ein GPU-Pro­jekt) und das Speer­wer­fen, wo am mor­gi­gen 14.05. unser letz­ter Wurf ange­setzt ist. Hier kön­nen wir uns nur noch selbst schla­gen. Es gilt, die Wei­te des 1. Wurfs noch ein­mal zu ega­li­sie­ren, dann ist uns der Sieg nicht mehr zu neh­men, egal was die Geg­ner ver­an­stal­ten. Wir sind jedoch zuver­sicht­lich, dass jeder Teil­neh­mer beim Speer­wer­fen genü­gend Spee­re bereit­ge­legt hat. Es braucht also nie­mand mehr ein­zu­stei­gen beim Speerwerfen.

Ganz anders sieht es bei der Dis­zi­plin Sprint aus, die in die­sem Jahr bei NFS@Home aus­ge­tra­gen wird. Die star­tet offi­zi­ell am 15.05. für drei Tage, aber man kann bereits jetzt auf Hal­de vor­rech­nen und am 15.05. dann ers­te fer­ti­ge Ergeb­nis­se hoch­la­den. Das schö­ne ist, dass bei die­ser Dis­zi­plin auch älte­re PCs wie Bull­do­zer oder Phe­nom gut ein­ge­setzt wer­den kön­nen und nicht mei­len­weit hin­ter den aktu­el­len Ryzen-Boli­den zurück­lie­gen. Mehr dazu im Fach-Thread der Dis­zi­plin Sprint.

Allen Teil­neh­mern noch viel Spaß und wir sehen uns ger­ne im Forum. Wer Pla­net 3DNow! beim Wett­kampf um den Sieg unter­stüt­zen möch­te, ist jeder­zeit herz­lich will­kom­men. Hier eine klei­ne Ent­schei­dungs­hil­fe wer wo am bes­ten auf­ge­ho­ben ist.