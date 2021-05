Pentathlon 2021: Kritische Phase – wir brauchen mehr NVIDIA-Karten!

Der BOINC-Pent­ath­lon 2021 läuft für das Team von Pla­net 3DNow! so viel­ver­spre­chend wie seit lan­gem nicht. Zahl­lo­se Upgrade-Aktio­nen inner­halb der Com­mu­ni­ty seit dem letz­ten Jahr schei­nen Früch­te zu tra­gen. Bei der Dis­zi­plin “Mara­thon” füh­ren wir das Feld sou­ve­rän an und auf­grund der Rah­men­be­din­gun­gen bei die­ser Dis­zi­plin sind auch kaum kurz­fris­ti­ge Über­ra­schun­gen mög­lich. Auch bei der Dis­zi­plin “Speer­wer­fen” sind wir voll im Plan, haben beim ers­ten Wurf etwa dop­pelt so weit gewor­fen wie alle ande­ren und damit den Grund­stein gelegt – sofern wir das noch zwei­mal wie­der­ho­len kön­nen (was aktu­ell gut aus­sieht) – dass wir uns hier Gold holen kön­nen. Und als hät­ten wir das Glück gepach­tet, wur­de als Quer­feld­ein-Dis­zi­plin auch noch Einstein@Home aus­er­ko­ren, wo wir mit unse­ren AMD-Gra­fik­kar­ten der GCN-Genera­tio­nen über­aus gut auf­ge­stellt sein sollten.

Sor­ge berei­tet uns aktu­ell aller­dings die Dis­zi­plin “Stadt­lauf”. Hier wur­de Prime­grid aus dem Sek­tor Mathe­ma­tik als Pro­jekt aus­ge­wählt und seit Jah­ren tun wir uns bei die­sem Pro­jekt mit unse­ren AMD-Gra­fik­kar­ten schwer. Zwar wur­de die Pro­ble­ma­tik mit der Markt­ein­füh­rung der Rade­on RX 6000 theo­re­tisch etwas abge­mil­dert, denn auch RX 6700/6800/6900 per­for­men sehr gut bei Prime­grid, doch auf­grund des Gra­fik­kar­ten-Man­gels seit eini­gen Mona­ten sind die­se Model­le selbst­re­dend noch nicht sehr ver­brei­tet. Den­noch sind die weni­gen RDNA2-Gra­fik­kar­ten in der Com­mu­ni­ty der­zeit bei Prime­grid am bes­ten aufgehoben.

Was wir momen­tan (bis 13.05.) an Unter­stüt­zung benö­ti­gen wür­den, sind Gra­fik­kar­ten der NVI­DIA-Seri­en Turing und Ampere, also z.B. GTX 1650/1660, RTX 2060/2070/2080 oder gar RTX 3060/3070/3080/3090. Soll­te ein geneig­ter P3D-Leser mit die­ser Hard­ware-Aus­s­stat­tung Pla­net 3DNow! im Wett­be­werb um den Pent­ath­lon 2021 unter­stüt­zen wol­len, so fin­det Ihr alle rele­van­ten Infor­ma­tio­nen, Threads und Ansprech­part­ner hier.