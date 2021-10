Chipmangel soll sich laut AMD erst in der zweiten Hälfte 2022 bessern

Auf einer Kon­fe­renz in Ber­ver­ly Hills (Kali­for­ni­en) hat sich AMDs CEO Dr. Lisa Su zum aktu­el­len Chip­man­gel in der Halb­lei­ter­indus­trie geäu­ßert. Dem­nach soll sich erst im zwei­ten Halb­jahr 2022 eine leich­te Ver­bes­se­rung ein­stel­len. Im ers­ten Halb­jahr des kom­men­den Jah­res soll die Lage aber noch wei­ter ange­spannt bleiben.

The glo­bal chip shor­ta­ge will beco­me less seve­re in the second half of 2022, AMD CEO Lisa Su said on Mon­day, though she war­ned that the first half of the year will be “likely tight.”

Quel­le: AMD CEO Lisa Su says chip shor­ta­ge likely to end next year (CNBC)