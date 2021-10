AMD zeigt neue EPYC-Prozessoren und Instinct-GPU-Beschleuniger am 8. November

In einer Pres­se­mit­tei­lung hat AMD bekannt­ge­ge­ben, dass man am 8. Novem­ber um 17:00 Uhr (MEZ) im Rah­men eines vir­tu­el­len Events neue Pro­zes­so­ren und Gra­fik­be­schleu­ni­ger zei­gen will. Die­ses Event kann live auf www.amd.com/en/events/data-center ver­folgt werden.

“The vir­tu­al event is sla­ted to fea­ture pre­sen­ta­ti­ons from AMD Pre­si­dent and CEO Dr. Lisa Su, Seni­or Vice Pre­si­dent and Gene­ral Mana­ger, Data Cen­ter and Embed­ded Solu­ti­ons Busi­ness Group For­rest Nor­rod, and Seni­or Vice Pre­si­dent and Gene­ral Mana­ger, Ser­ver Busi­ness Unit Dan McNamara.”