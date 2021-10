AMD Radeon Software Adrenalin 21.10.3

Die neu­es­te Ver­si­on der Rade­on Soft­ware Adre­na­lin — also des Trei­bers für AMD-Gra­fik­kar­ten — ist für Win­dows 10 und Win­dows 11 erschie­nen. Die Ver­si­on 21.10.3 unter­stützt die Spie­le “Marvel’s Guar­di­ans of the Gala­xy”, “Rider Repu­blic”, “Doom Eter­nal” und “Age of Empi­res IV”. Bei letz­te­rem wird auch ein Per­for­mance­schub von 45 Pro­zent erreicht, nach­dem Com­pu­ter­Ba­se hier Micro­soft schon eine deso­la­te Per­for­mance bei Rade­on-Kar­ten attes­tiert hat­te. Zusätz­lich wur­den eini­ge klei­ne Feh­ler beseitigt.

