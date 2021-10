AMD und Xilinx zusammen mit höherem Börsenwert als Intel

Dass die aktu­el­le Bör­se ver­hal­te­ne Aus­bli­cke und Still­stand bei Kenn­zah­len wie Gewinn­zu­wachs oder Brut­to­mar­ge nicht beson­ders schätzt, erfuh­ren Intel-Aktio­nä­re nach den letz­ten Quar­tals­zah­len von Intel deut­lich. Dafür scheint sie die soge­nann­ten Wachs­tums­wer­te, die bei Umsatz und Gewinn zule­gen, momen­tan in extre­mer Art und Wei­se zu bewer­ten. Denn trotz deut­lich weni­ger Umsatz und Gewinn waren AMD und Xilinx zusam­men im heu­ti­gen Bör­sen­ver­lauf bereits mehr wert als Intel.

Wie absurd — unter kon­ven­tio­nel­len wirt­schaft­li­chen Betrach­tungs­wei­sen betrach­tet — die­se Bewer­tung ist, zeigt die Tat­sa­che, dass AMD und Xilinx in die­sem Jahr einen gemein­sa­men Umsatz von etwa 19 Mil­li­ar­den US-Dol­lar erwirt­schaf­ten wer­den. Was weni­ger ist als der Umsatz von Intel im letz­ten Quar­tal, denn die­ser betrug bereits 19,2 Mil­li­ar­den US-Dol­lar. Für das Gesamt­jahr 2021 peilt Intel übri­gens einen Umsatz von 77,2 Mil­li­ar­den US-Dol­lar an, also fast das Vier­fa­che von AMD und Xilinx.

Fir­ma Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung 22.01.2020 Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung 26.10.2021 Ver­än­de­rung Pro­zen­tua­ler Anstieg AMD $60,02 $131,76** + $92,88 154,75 % AMD + Xilinx $85,32 $196,90** + $111,58 130,78 % Nvi­dia $153,03 $492,17** + $455,97 297,96 % Intel $282,7 $196,3** - $86,40 -30,56 % *alle Dol­lar­wer­te in Mrd.

** Wer­te vom 26.10.21 ca. 16:30 Uhr

An die­ser Stel­le kom­men aller­dings wie­der die Wachs­tums­ra­ten ins Spiel. Intel erwar­tet aktu­ell in 2021 einen leicht gerin­ge­ren Umsatz (- 200 Mil­lio­nen US-Dol­lar) im Ver­gleich zum Vor­jahr. AMD zusam­men mit Xilinx — das selbst nur mode­rat wächst — dage­gen für 2021 einen Umsatz­an­stieg von fast 50 Pro­zent (19 zu 12,8 Mil­li­ar­den US-Dollar.

Als noch extre­me­res Bei­spiel sei aber zusätz­lich noch NVIDIA genannt, deren Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung oder Bör­sen­wert bei mitt­ler­wei­le über 600 Mil­li­ar­den US-Dol­lar — also dem drei­fa­chen von Intel — liegt und deren Jah­res­um­satz sich in die­sem Jahr bei unge­fähr 25 bis 26 Mil­li­ar­den US-Dol­lar bewe­gen dürfte.

Im Tages­ver­lauf gaben die Akti­en von AMD und Xilinx übri­gens wie­der soweit nach, dass Intel aktu­ell wie­der einen höhe­ren Markt­wert an der Bör­se besitzt.