Erste Exploits für CPU-Sicherheitslücke Spectre verfügbar

Nach einem Bericht des Sicher­heits­ex­per­ten Juli­en Voi­sin sind für die Spect­re-Sicher­heits­lü­cke (Ver­si­on 1 / CVE-2017–5753) — von der nahe­zu alle moder­nen CPUs betrof­fen sind — ers­te Exploits für Win­dows und Linux nun in Benut­zung, so dass alle nicht gepatch­ten Sys­te­me ver­wund­bar sein dürf­ten. Sowohl die Betriebssystem‑, als auch die CPU-Her­stel­ler hat­ten in der Ver­gan­gen­heit Lösun­gen — ent­we­der in Soft­ware oder per Micro­code­up­date — bereitgestellt.

Tho­se run­ning older OS ver­si­ons on older sili­con (2015-era PCs with Has­well or older Intel pro­ces­sors) are pro­bab­ly the most expo­sed to Spect­re attacks.

…

Adding to that, even if an atta­cker would get their hands on any of the two exploits, only run­ning them will not get any results as they both have to be exe­cu­t­ed with the right arguments.

Quel­le: Blee­ping Computer