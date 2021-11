Reviewübersicht Intel Alder Lake: Core i9-12900K, i7-12700K und i5-12600K

Nach­dem Intel vor kur­zem bereits die neu­es­te Genera­ti­on von Pro­zes­so­ren mit dem Code­na­men Alder Lake offi­zi­ell vor­ge­stellt hat­te, ist heu­te das Embar­go für die Reviews gefal­len. Im Vor­feld gab es eini­ge Leaks zu Bench­marks und heu­te hat auch das ein oder ande­re Review einen Früh­start hin­ge­legt. Mit der Hybrid-Archi­tek­tur aus gro­ßen Per­for­mance- und klei­nen Effi­zi­enz­ker­nen star­tet Intel aus eige­ner Sicht ein neu­es Zeit­al­ter und unter­stützt sowohl den neu­en DDR5-Spei­cher­stan­dard, als auch — als ers­ter Desk­top-Pro­zes­sor — PCI-Express 5.0.

Deutschsprachige Reviews

“Nichts­des­to­trotz angelt sich Intel mit Alder Lake mit Leich­tig­keit die Spie­le-Kro­ne. Wir haben unse­re 20 CPU-Bench­marks noch nie so flüs­sig erle­ben dür­fen, wie mit einem Core i9-12900K. In Sachen Anwen­dungs­leis­tung hat Intel mit Alder Lake auch einen gro­ßen Schritt nach vorn gemacht, auch wenn es nicht ganz für AMDs Zen 3 gereicht hat. Das gilt auch für die Effi­zi­enz. Lud ein Core i9-11900K noch zum Fremd­schä­men ein, ergeht es den Alder Lakes wesent­lich bes­ser. Mit einem fes­ten 125-Watt-Limit ist ein 12900K zudem immer noch ange­nehm schnell und dann wesent­lich spar­sa­mer und küh­ler unterwegs.”

“Der Core i9-12900K ist für Lieb­ha­ber und als Top-Modell der­zeit die ers­te Wahl. Spie­len Preis und die Leis­tungs­auf­nah­me kei­ne Rol­le, kauft man mit die­sem Modell den aktu­ell schnells­ten Desk­top-Pro­zes­sor. In vie­ler­lei Hin­sicht ver­nünf­ti­ger aber ist der Core i5-12600K – Preis, Leis­tungs­auf­nah­me und den­noch eine gute Mul­ti-Threa­ded- und Gaming-Leis­tung sind die Stär­ken die­ses Mittelklasse-Modells.”

“Eine Ent­täu­schung ist die Ener­gie­ef­fi­zi­enz: Intels Ver­glei­che mit dem völ­lig frei dre­hen­den Vor­gän­ger sug­ge­rier­ten hier ein viel zu rosi­ges Bild, das der Core i9 auf der Jagd nach dem Ryzen 9 5950X voll­stän­dig zer­legt. Intel setzt beim Flagg­schiff aber­mals und offi­zi­el­ler denn je die TDP-Brech­stan­ge an. Die neue dau­er­haf­te maxi­ma­le elek­tri­sche Leis­tung von 241 Watt wird zwar nur in Tests wie Blen­der gebraucht, aber genau dort ent­schei­det die­ser Schritt, ob der Core i9-12900K über­haupt den Ryzen 9 5900X schlägt, oder eben nicht – und der 12-Kern-Kon­kur­rent macht bei 142 Watt Schluss.”

“Auch beim Ein­satz von Win­dows 10 kön­nen wir Ent­war­nung geben: In Spie­len ent­spricht die Per­for­mance der unter Win­dows 11, ein­zig bei zwei der von uns ver­mes­se­nen Titel fällt die Bild­ra­te leicht nied­ri­ger aus.

.…. Unterm Strich ist Alder Lake trotz oder gera­de wegen der vie­len Neue­run­gen ein run­des sowie äußerst leis­tungs­star­kes Pro­dukt, ein­zig die 241-Watt-Vor­ein­stel­lung emp­fin­den wir als unnö­tig. Die Rebel­len-Alli­anz, ähm, AMD bleibt der­weil nicht untä­tig: In weni­gen Wochen sol­len ers­te Ryzen-CPUs mit 3D V‑Cache erschei­nen, wel­che den Abstand wie­der deut­lich ver­rin­gern dürften”

“Auch wenn es heu­te im Teil 1 erst ein­mal nur ums Gaming ging, die­ser hier sicht­ba­re Trend (das darf ich schon ein­mal spoi­lern) wird sich mor­gen im Teil 2 mit den ech­ten Anwen­dun­gen mehr als nur fort­set­zen. Dann wer­den wir auch zwei wei­te­re Din­ge ler­nen. Ers­tens ver­ste­hen wir dann noch viel bes­ser, war­um Intel die­se Jon­gla­ge mit dem über­höh­ten PL1 und dem feh­len­den Fall­back auf nied­ri­ge­re Wer­te über­haupt ein­ge­führt hat. Und Zwei­tens wer­den wir in Anwen­dun­gen Leis­tungs­un­ter­schie­de von stel­len­wei­se über 40 Pro­zent sehen kön­nen, wenn es um gemisch­te Workloads geht, die Spie­le nun ein­mal gar nicht abbil­den kön­nen. Alder Lake nur rein aufs Gaming zu redu­zie­ren, wäre wirk­lich strafbar.”

Englischsprachige Reviews

“So yes, hell has fro­zen over becau­se the value win­ner here is Intel. Win­ner: Core i9-12900K. In the end, the Core i9-12900K is a stun­ning return to great­ness and one hell of an impres­si­ve CPU. Alder Lake was worth the wait. Bra­vo, Intel.”

“Over­all though, it’s no deny­ing that Intel is now in the thick of it, or if I were to argue, the mar­ket lea­der. The nuan­ces of the hybrid archi­tec­tu­re are still nas­cent, so it will take time to dis­co­ver whe­re bene­fits will come, espe­cial­ly when we get to the lap­top vari­ants of Alder Lake. At a retail pri­ce of around $650, the Core i9-12900K ends up being com­pe­ti­ti­ve bet­ween the two Ryzen 9 pro­ces­sors, each with their good points. The only serious down­si­de for Intel though is cost of swit­ching to DDR5, and users lear­ning Win­dows 11. That’s not necessa­ri­ly on Intel, but it’s a few more hoops than we regu­lar­ly jump through.”

“While the Core i5 12600K and Core i9 12900K weren’t lea­ding in the Linux gaming race, over­all with all of the other CPU/system workloads tes­ted, Alder Lake did pro­ve to pro­vi­de strong com­pe­ti­ti­on against AMD’s cur­rent Ryzen 5000 seri­es line-up in raw per­for­mance and per­for­mance-per-dol­lar. The­re were though some excep­ti­ons whe­re the workloads were being mista­ken­ly tos­sed onto the E cores rather than P cores, but hope­ful­ly we’ll see more Linux impro­ve­ments out of Intel soon.”

Videoreviews

