AMD Ryzen — Fallende Preise und neue Modelle

Noch Anfang 2021 war die Lie­fer­si­tua­ti­on bei den AMD-Ryzen-Pro­zes­so­ren ange­spannt; nicht ganz so schlimm wie bei den Gra­fik­kar­ten, den­noch lagen die Stra­ßen­prei­se auch hier meist über den unver­bind­li­chen Preis­emp­feh­lun­gen und bei der Lie­fer­bar­keit gab es “Block­ab­fer­ti­gung”. Eine zeit­lang tausch­ten sich die Inter­es­sen­ten im Forum aus, um sich auf kurz­fris­ti­ge Lie­fer­bar­kei­ten bei Händ­ler X auf­merk­sam zu machen, nur um fest­stel­len zu müs­sen, dass das Modell nach weni­gen Stun­den oder gar Minu­ten bereits wie­der ver­grif­fen war.

Zum Glück sind die­se Zei­ten vor­bei, die Ryzen-Pro­zes­so­ren sind gut lie­fer­bar und lie­gen mitt­ler­wei­le auch deut­lich unter der UVP. Der AMD Ryzen 9 5950X bei­spiels­wei­se hat eine UVP von 799 EUR, ist mitt­ler­wei­le aber ab 599 EUR zu haben. Auch bei den klei­ne­ren Model­len gehen die Prei­se nach unten, wenn­gleich abso­lut gese­hen natür­lich nicht so heftig.



Aus­nah­men sind ledig­lich die bei­den G‑Modelle auf Cezan­ne-Basis, also der Ryzen 5 5600G und 7 5700G bzw. ihre PRO-Ver­sio­nen. Hier hat sich in den letz­ten Wochen wenig bewegt.

Zudem soll es in den kom­men­den Wochen auch neue Model­le geben, nicht nur den Ryzen Thre­ad­rip­per “Chagall”, der heu­te vor­ge­stellt wer­den soll, son­dern auch neue Model­le für den Sockel AM4. Über den Ryzen 7 5800X3D mit sei­nem rie­si­gen sta­cked 3D-V-Cache haben wir bereits mehr­fach berich­tet. Angeb­lich hat die­ser die Pro­duk­ti­ons­stät­ten ver­las­sen und könn­te noch im März ein­ge­führt werden.

Oben­drein soll es aber noch wei­te­re Model­le geben:

