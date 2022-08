AMD Radeon Software Adrenalin 22.8.2

Bereits am Anfang der Woche ist die neu­es­te Ver­si­on der Rade­on Soft­ware Adre­na­lin — also des Trei­bers für AMD-Gra­fik­kar­ten — ist für Win­dows 10 und Win­dows 11 erschie­nen. Die Ver­si­on 22.8.2 unter­stützt die Spie­le “Saints Row™ with Direc­tX® 12” und “The Bridge Cur­se Road to Sal­va­ti­on™” und bie­tet neben eini­gen Feh­ler­kor­rek­tu­ren bei ande­ren Spie­len auch zwei Kor­rek­tu­ren für die Video­pro­gram­me “VEGAS PRO” und “DaVin­ci Resol­ve Stu­dio 17”.

Wie auch schon bei der Anfang August erschie­ne­nen Ver­si­on 22.8.1 sind aber auch erheb­li­che Ver­bes­se­run­gen bei OpenGL vor­ge­nom­men wor­den, die es bis­lang nicht in die Release Notes geschafft haben.

Den Down­load­link, sowie die kom­plet­ten Release Notes fin­det Ihr in unse­rem Downloadbereich:

Für älte­re Gra­fik­kar­ten die nicht mehr unter­stützt wer­den und für den letz­ten Win­dows-7-Trei­ber fin­det ihr hier die Ver­si­on 21.5.1: