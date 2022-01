AMD Radeon Software Adrenalin 22.1.2

Die neu­es­te Ver­si­on der Rade­on Soft­ware Adre­na­lin — also des Trei­bers für AMD-Gra­fik­kar­ten — ist für Win­dows 10 und Win­dows 11 erschie­nen. Die Ver­si­on 22.1.2 unter­stützt das Spiel “Tom Clancy’s Rain­bow Six Extrac­tion” sowie die neu­en Desk­top­gra­fik­chips AMD Rade­on RX 6500 XT und Rade­on RX 6400 (OEM only) und die mobi­len Gra­fik­chips AMD Rade­on RX 6500M und Rade­on RX 6300M.

Zusätz­lich wur­de noch ein Feh­ler im Spiel “Bor­der­lands 3” beseitigt.

Den Down­load­link, sowie die kom­plet­ten Release Notes fin­det Ihr in unse­rem Downloadbereich:

Für älte­re Gra­fik­kar­ten die nicht mehr unter­stützt wer­den und für den letz­ten Win­dows-7-Trei­ber fin­det ihr hier die Ver­si­on 21.5.1: