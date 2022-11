AMD stellt heute die neuen Radeongrafikkarten mit RDNA3 vor

Bereits vor zwei Wochen hat AMD in einer Pres­se­mit­tei­lung bekannt­ge­ben, dass man die neu­en Gra­fik­kar­ten mit RDNA 3 am heu­ti­gen Don­ners­tag ab 21:00 Uhr (MEZ) in einem Live­stream vor­stel­len wird. Die­ser kann aber auch bei uns im Forum mit­ver­folgt und kom­men­tiert werden.

Die aktu­ells­ten Gerüch­te gehen davon aus, dass AMD min­des­tens drei Kar­ten der Rade­on RX 7900 Serie vor­stel­len wird, von denen zwei ab der ers­ten Dezem­ber­wo­che erhält­lich sein sol­len. Wie­der­be­lebt wer­den sol­len angeb­lich auch die XTX-Model­le, die mit 24 GB DDR6 Gra­fik­spei­cher aus­ge­stat­tet sein sol­len. Die nor­ma­len XT-Model­le sol­len dage­gen nur über 20 GB DDR6 Gra­fik­spei­cher verfügen.

Ob AMD zusätz­lich noch Model­le der Rade­on RX 7800 Serie zei­gen wird, ist momen­tan noch unklar. Gerüch­te zu die­sen Kar­ten gab es auf jeden Fall keine.