Mit den Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 9 7900X3D und Ryzen 9 7950X3D bringt AMD drei neue Pro짯zes짯so짯ren mit dem Schwer짯punkt Gam짯ing auf Basis von Zen 4. W채h짯rend die bei짯den Ryzen-9-Model짯le bereits am mor짯gi짯gen 28. Febru짯ar star짯ten, erscheint das kleins짯te Modell Ryzen 7 7800X3D erst am 6. April. Zum Start gibt es auch erst ein짯mal nur Tests des Ryzen 9 7950X3D, die wir nach짯fol짯gend f체r Euch in einer 횥ber짯sicht auflisten.

Deutschsprachige Reviews

AMD lie짯fert mit dem Ryzen 9 7950X3D etwas, was dem per짯fek짯ten Pro짯zes짯sor nahe짯kommt. Die Per짯for짯mance ist in jeder Hin짯sicht auf h철chs짯tem Niveau und die Effi짯zi짯enz eben짯falls. Nor짯ma짯ler짯wei짯se behin짯dert das eine das ande짯re, was man bei der Kon짯kur짯renz und den haus짯ei짯ge짯nen Pro짯duk짯ten bis짯her genau beob짯ach짯ten konn짯te. AMD schlie횩t die짯se L체cke nun gekonnt.

Kaum ver짯wun짯der짯lich, gibt es hier fast kei짯ne Unter짯schie짯de in den ein짯zel짯nen Tests. Die CPU ist ein짯fach zu spar짯sam ab Werk, sodass der Eco-Mode selbst bei 65 Watt prak짯tisch kei짯ne Aus짯wir짯kun짯gen auf die Per짯for짯mance in Spie짯len hat. Einen Ein짯fluss hat die짯se Ein짯stel짯lung nur bei hoch par짯al짯le짯li짯sier짯ter Last auf allen Ker짯nen, wie Hand짯bra짯ke und der 3DMark zeigen.

Einen Pro짯zes짯sor mit 12 oder 16 Ker짯nen allein f체r Com짯pu짯ter짯spie짯le zu kau짯fen, ergibt nach wie vor wenig Sinn. Teil짯wei짯se ste짯hen sich schon bei gew철hn짯li짯chen AMD-CPUs die bei짯den CCDs gegen짯sei짯tig im Weg und sor짯gen f체r etwas gerin짯ge짯re Per짯for짯mance. Durch das auf짯wen짯di짯ge Thread-Manage짯ment durch den V멌ache-Die wird das noch ver짯st채rkt. Bes짯se짯re Trei짯ber k철nn짯ten aber noch Ver짯bes짯se짯run짯gen bringen.

Der neue Ryzen 9 7950X3D bie짯tet mit dem 64 MB mes짯sen짯den Zusatz-L3-Cache erneut eine bes짯se짯re Gam짯ing-Per짯for짯mance als der Intel Core i9-13900K und auch der Core i9-13900KS wird knapp geschla짯gen. Zugleich erreicht die Ener짯gie짯ef짯fi짯zi짯enz ein Niveau, das selbst vom 8멚ern-Vor짯g채n짯ger Ryzen 7 5800X3D nicht 체ber짯trof짯fen wer짯den kann, Intels ver짯gleich짯bar schnel짯le Core-CPUs lie짯gen um den Fak짯tor 2 zur체ck.

Das, was hier abge짯lie짯fert wur짯de, ver짯dient mei짯ne Hoch짯ach짯tung. Bei der Leis짯tungs짯auf짯nah짯me liegt man im Gam짯ing auf dem Level des Ryzen 7 5800X3D und ist zusam짯men mit die짯sem auch die mit Abstand spar짯sams짯te Gam짯ing-CPU, auch bei den Abso짯lut짯wer짯ten. Setzt man das dann noch ins Ver짯h채lt짯nis zur Per짯for짯mance, sieht Intel aktu짯ell rich짯tig schlecht aus. Der Rest der Ryzen 7000 ohne X3D 체bri짯gens auch, so ehr짯lich muss man blei짯ben. Im Work짯sta짯tion-Bereich muss sich der Ryzen 9 7950X3D dann bei der Leis짯tungs짯auf짯nah짯me nur dem noch spar짯sa짯me짯ren Core i5-13600K geschla짯gen geben, wobei die짯ser wie짯der짯um bei der Per짯for짯mance per짯ma짯nent schw채chelt.

Englischsprachige Reviews

For users loo짯king for a solid all-around chip that can deli짯ver lea짯ding gam짯ing per짯for짯mance but still hang with the top dogs from Intel and AMD in com짯pu짯te per짯for짯mance, the Ryzen 9 7950X3D is an excel짯lent offe짯ring. Even at $699, it repres짯ents a lea짯ding-edge offe짯ring with the latest Zen 4 cores packa짯ged with AMD셲 3D V멌ache. It bene짯fits gam짯ing per짯for짯mance in spe짯ci짯fic use cases whe짯re the game can levera짯ge a lar짯ge level of L3 cache.

Over짯all the AMD Ryzen 9 7950X3D per짯for짯med very well on Linux for gam짯ing and workloads whe짯re the lar짯ge L3 cache via AMD 3D V멌ache real짯ly paid off. But with the lower TDP than the Ryzen 9 7950X and pos짯si짯bly some issues around opti짯mal task pla짯ce짯ment bet짯ween CCDs, for some workloads the Ryzen 9 7950X3D was less impres짯si짯ve. Again, see the near짯ly 400 bench짯mark results in full to help eva짯lua짯te whe짯ther the 7950X or 7950X3D is most prac짯ti짯cal for your needs. If power effi짯ci짯en짯cy is a dri짯ving fac짯tor, the Ryzen 9 7950X3D easi짯ly stands as the cham짯pi짯on and also as a com짯pel짯ling pro짯ces짯sor for Linux gamers.

Over짯all, AMD has done an ama짯zing engi짯nee짯ring job in brin짯ging ther짯mals under con짯trol enough to deli짯ver a 16-core chip that pro짯vi짯des excel짯lent per짯for짯mance within an accep짯ta짯ble TDP thres짯hold. Com짯bi짯ning both a bare chip짯let and a 3D-sta짯cked chip짯let is an inge짯nious design that helps pro짯vi짯de the best of both worlds in a diver짯se ran짯ge of workloads. The dri짯ver imple짯men짯ta짯ti짯on also works well to opti짯mi짯ze the sys짯tem for dif짯fe짯rent usa짯ges on the fly while also lea짯ving ple짯nty of room for end-user configuration.

AMD Ryzen 9 7950X3D pro짯ces짯sor (The Guru of 3D )

Ulti짯m짯ate짯ly, AMD offers a migh짯ty pro짯ces짯sor with the Ryzen 9 7950X3D. It pro짯vi짯des excel짯lent over짯all per짯for짯mance thanks to 16 per짯for짯mance cores. In sin짯gle threads, it셲 pret짯ty fast, in muti-thread very fast. The added L3 cache now brings in an advan짯ta짯ge for enthu짯si짯ast PC gamers as well, allo짯wing ZEN4 to reach Rap짯tor Lake per짯for짯mance num짯bers in gam짯ing. That said, it셲 not a clear win, though, but defi짯ni짯te짯ly 쁢nough. AMD셲 chall짯enge remains to be pricing.

