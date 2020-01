AMD Pressekonferenz zur CES 2020

Die CES 2020 beginnt zwar offi­zi­ell erst mor­gen, aber AMDs Pres­se­kon­fe­renz star­tet bereits heu­te Abend um 23:00 Uhr (MEZ). Ihr könnt die­se hier auf dem AMD-You­tube-Kanal mit­ver­fol­gen.

Neben AMD CEO Dr. Lisa Su wird auch Frank Azor ‑Chief Archi­tect of Gaming Solu­ti­ons bei AMD — über neue Inno­va­tio­nen im Bereich Gaming spre­chen.

Omw to @CES2020. Exci­ted to be taking the @AMD sta­ge along­si­de @LisaSu to announ­ce some goo­dies. Stay tun­ed to our news from the show.

— Frank Azor (@AzorFrank) Janu­a­ry 4, 2020