AMD Mobile Ryzen 4000 — Akkulaufzeiten von bis zu 18 Stunden?

In einem Inter­view mit The Ver­ge hat sich AMDs Pre­si­dent und CEO Dr. Lisa Su auch erst­mals zu den Akku­lauf­zei­ten von den kom­men­den Lap­tops mit den gera­de erst vor­ge­stell­ten Mobil Pro­zes­so­ren Ryzen 4000 (“Renoir”) geäu­ßert. Dem­nach sol­len in ein­zel­nen Sys­te­men Akku­lauf­zei­ten von bis zu 18 Stun­den erreicht wor­den sein.

“The bat­te­ry life will be very, very good. The bat­te­ry life will be very good. And you know what? Our goal is to make sure that you see it and as the sys­tems come out over the next num­ber of weeks, you’ll see some of tho­se sys­tems and mea­su­re the bat­te­ry life for yours­elf. In our tests, the system’s very good, and we call it all-day bat­te­ry life. All-day bat­te­ry life mea­ning we’ve seen cases up to 18 hours. Now, obvious­ly, you have to see it in your app­li­ca­ti­ons, but we feel very good about the bat­te­ry life.”

Quel­le: AMD CEO Dr. Lisa Su talks new Ryzen 4000 chips and out-per­forming Intel (The Ver­ge)