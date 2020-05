Pentathlon 2020: Querfeldein

Wie­der ist ein Pro­jekt bekannt gege­ben wor­den, dies­mal für die Dis­zi­plin Quer­feld­ein. Es ist Ami­ca­ble Num­bers gewor­den. Die­ses Pro­jekt läuft sowohl auf der CPU wie auf der GPU und es hat eine Beson­der­heit: es wird Mul­ti­thread genutzt, also eine Anwen­dung nutzt meh­re­re Ker­ne bzw. Threads gleich­zei­tig statt meh­re­re unab­hän­gi­ge sin­glethre­aded Pro­zes­se zu star­ten. Der Start­schuss für die Dis­zi­plin ist am 12.05.2020 02:00 Uhr MESZ und bis zum 17.05.2020 02:00 Uhr MESZ kön­nen abge­lie­fer­te Auf­ga­ben für den Pent­ath­lon zäh­len. Für Fra­gen oder Ide­en könnt Ihr den dafür erstell­ten Thread im Dis­tri­bu­t­ed Com­pu­ting Unter­fo­rum nut­zen.

In der Gesamt­wer­tung liegt das Team von Pla­net 3Dnow! zur Zeit auf dem zwei­ten Platz, was aller­dings durch die vier Speer­wür­fe, die noch aus­ste­hen, noch ein recht ver­fälsch­tes Bild wider­spie­gelt. Es kann also noch nach oben oder unten gehen. WIR BRAUCHEN MEHR POWER!

(MESZ = UTC +2)