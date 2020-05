Pentathlon 2020: Der Sprint

Das letz­te Pro­jekt für den Pent­ath­lon 2020 ist mitt­ler­wei­le bekannt gegen wor­den. In der Dis­zi­plin Sprint wird Iber­ci­vis BOINC gerech­net, ein rei­nes CPU Pro­jekt. Da der Sprint, wie der Name schon sagt, die kür­zes­te Dis­zi­plin ist, läuft er nur 72 Stun­den. Der Start erfolgt am 16.05.2020 02:00 Uhr MESZ und endet zusam­men mit dem Pent­ath­lon am 19.05.2020 02:00 Uhr MESZ. Noch läuft der Mara­thon, Quer­feld­ein und drei Speer­wür­fe sind auch noch zu absol­vie­ren. Es gibt also noch mehr als genug zu rech­nen und es ist für alle genug da. Falls Ihr Pla­net 3Dnow! unter­stüt­zen möch­tet, ist jede Rechen­leis­tung ger­ne gese­hen. Schaut am bes­ten in unse­rem Dis­tri­bu­t­ed Com­pu­ting Bereich des Forums vor­bei.

(MESZ = UTC +2)