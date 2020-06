Zwei neue Supercomputer mit AMDs Zen 3 “Milan” angekündigt — Prozessoren mit 128 Kernen?

Mit dem “Anvil” und dem “Jet­stream 2” haben zwei ame­ri­ka­ni­sche Uni­ver­si­tä­ten neue Super­com­pu­ter auf Basis der kom­men­den Zen 3 Ser­ver-Pro­zes­so­ren ange­kün­digt, die bei­de in Koope­ra­ti­on mit Dell gebaut wer­den sol­len. Nach Anga­ben der Pur­due Uni­ver­si­tät soll “Anvil” dabei aus 1.000 AMD Epyc “Milan” Pro­zes­so­ren mit jeweils 128 Ker­nen bestehen und eine Per­for­mance von 5,3 Peta­Flops errei­chen.

Jet­stream 2 soll laut der Pres­se­mit­tei­lung eine Gesamt­leis­tung von 8 Peta­Flops errei­chen und aus einer Kom­bi­na­ti­on von AMD Epyc Pro­zes­so­ren der nächs­ten Genera­ti­on und Nvi­dia A100 GPUs bestehen. Ähn­lich wie Jet­stream 1 ist es als Cloud Com­pu­ting Sys­tem kon­zi­piert, wobei das 2014 mit einer Leis­tung von 0,5 Peta­Flops instal­lier­te Sys­tem noch auf Dual Intel E‑2680v3 (Has­well) setz­te. Aller­dings wird die Anzahl der Clus­ter bei Jet­stream 2 von zwei auf ins­ge­samt fünf erhöht, wobei das pri­mä­re Sys­tem am Per­va­si­ve Tech­no­lo­gy Insti­tut der India­na Unver­si­ty instal­liert wird.

Die Gesamt­kos­ten des auf eine Lauf­zeit von 5 Jah­ren aus­ge­leg­ten Sys­tems sol­len 20 Mil­lio­nen US-Dol­lar betra­gen, wobei die Unter­hal­tung inbe­grif­fen ist. Als Haupt­lie­fe­rant wird Dell genannt.

Etwas kon­kre­ter gestal­tet sich die Pres­se­mit­tei­lung der Pur­due Uni­ver­si­tät, die beim Super­com­pu­ter “Anvil” von einem Sys­tem mit 1.000 AMD Epyc Pro­zes­so­ren auf Basis von Zen 3 (“Milan”) spricht — auch wenn die Gesamt­leis­tung hier nur 5,3 Peta­Flops errei­chen soll.

“Anvil will be built in part­ners­hip with Dell and AMD and will con­sist of 1,000 128-core AMD Epyc “Milan” pro­ces­sors and will deli­ver over 1 bil­li­on CPU core hours to XSEDE each year, with a peak per­for­mance of 5.3 peta­flops. Anvil’s nodes will be inter­con­nec­ted with 100 Gbps Mel­lanox HDR Infi­ni­Band. The super­com­pu­ter eco­sys­tem also will inclu­de 32 lar­ge memo­ry nodes, each with 1 TB of RAM, and 16 nodes each with four NVIDIA A100 Ten­sor Core GPUs pro­vi­ding 1.5 PF of sin­gle-pre­cisi­on per­for­mance to sup­port machi­ne lear­ning and arti­fi­cial intel­li­gence app­li­ca­ti­ons.”

Quel­le: Pur­due recei­ves $10 mil­li­on from Natio­nal Sci­ence Foun­da­ti­on for Anvil super­com­pu­ter