Lenovo bringt AMD wohl erstmals in die ThinkStation-Reihe und verweist auf den 14. Juli

Bereits gestern ver­wie­sen wir auf Gerüch­te zu einem bevor­ste­hen­den Launch des AMD Ryzen Thre­ad­rip­per PRO 3995WX in der nächs­ten Woche — genau­er gesagt am 14. Juli. Wor­auf­hin heu­te eine Ankün­di­gung von Leno­vo über eine am 14. Juli erschei­nen­de neue Work­sta­tion — die aller­dings schon am 30. Juni online gestellt wur­de — erneu­te Auf­merk­sam­keit erhal­ten hat.

A new #Leno­vo work­sta­tion is com­ing soon, and we aren’t going to just chan­ge the game. We plan to chan­ge the rules.

7.14.20 pic.twitter.com/puiE4deVbG

— Leno­vo Work­sta­tions (@thinkstations) June 30, 2020