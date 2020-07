Intels 7‑nm-Verschiebung — Chief Engineering Officer Renduchintala muss gehen

Nach­dem Intel im Rah­men der letz­ten Quar­tals­zah­len über eine Ver­schie­bung des zukünf­ti­gen 7‑nm-Fer­ti­gungs­pro­zes­ses berich­ten muss­te, hat man nun in einer Pres­se­mit­tei­lung eine Reor­ga­ni­sa­ti­on, sowie die Tren­nung von Mur­thy Ren­duchinta­la — dem Chief Engi­nee­ring Offi­cer und Prä­si­dent der Tech­no­lo­gy, Sys­tems Archi­tec­tu­re und Cli­ent Group (TSCG) — bekannt gege­ben.

Die TSCG wird in fünf Teams auf­ge­teilt, deren Lea­der direkt an Intels CEO Bob Swan berich­ten wer­den. Dazu zäh­len Tech­no­lo­gy Deve­lo­p­ment mit Dr. Ann Kel­le­her, Manu­fac­tu­ring and Ope­ra­ti­ons mit Key­van Esfar­ja­ni, Design Engi­nee­ring mit Josh Wal­den (Inte­rims­lö­sung), Archi­tec­tu­re, Soft­ware und Gra­phics mit Raja Kodu­ri und Sup­ply Chain mit Dr. Rand­hir Tha­kur.

“I look for­ward to working direct­ly with the­se talen­ted and expe­ri­en­ced tech­no­lo­gy lea­ders, each of whom is com­mit­ted to dri­ving Intel for­ward during this peri­od of cri­ti­cal exe­cu­ti­on,” said Swan. “I also want to thank Mur­thy for his lea­ders­hip in hel­ping Intel trans­form our tech­no­lo­gy plat­form. We have the most diver­se port­fo­lio of lea­ders­hip pro­ducts in our histo­ry and, as a result of our six pil­lars of inno­va­ti­on and dis­ag­gre­ga­ti­on stra­te­gy, much more fle­xi­bi­li­ty in how we build, packa­ge and deli­ver tho­se pro­ducts for our cus­to­mers.”

Intel CEO Bob Swan