Jim Keller verlässt Intel

In einem Pres­se­state­ment hat Chip­her­stel­ler Intel über­ra­schend bekannt gege­ben, dass Jim Kel­ler mit sofor­ti­ger Wir­kung aus per­sön­li­chen Grün­den aus dem Unter­neh­men aus­schei­det.

“SANTA CLARA, Calif., June 11, 2020 – Today, Intel announ­ced that Jim Kel­ler has resi­gned effec­ti­ve June 11, 2020, due to per­so­nal rea­sons. Intel appre­cia­tes Mr. Keller’s work over the past two years hel­ping them con­ti­nue advan­cing Intel’s pro­duct lea­ders­hip and they wish him and his fami­ly all the best for the future. Intel is plea­sed to announ­ce, howe­ver, that Mr. Kel­ler has agreed to ser­ve as a con­sul­tant for six mon­ths to assist with the tran­si­ti­on.”