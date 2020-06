TSMC: Zwischenschritt mit 4 nm angekündigt, Updates zu 5 und 3 nm

Nach­dem es in den letz­ten Wochen viel Auf­re­gung über eine mög­li­che 5‑nm-Fer­ti­gung von AMDs kom­men­den Zen 3 Pro­zes­so­ren gab und AMD die 7 nm nun aber noch mal bestä­tigt hat, gibt es von TSMC eini­ge Updates zu den Fer­ti­gungs­pro­zes­sen, für die nun sogar noch ein 4‑nm-Zwi­schen­schritt mit dem Namen N4 ange­kün­digt wur­de.

TSMC 5 nm — schnellerer Ramp und direkt für HPC

Bei TSMC lau­fen vie­le ver­schie­de­ne Fer­ti­gungs­pro­zes­se zeit­gleich, dabei unter­schei­det man zusätz­lich in Test‑, Risi­ko- und Mas­sen­pro­duk­ti­on. Ers­te­re ist selbst­er­klä­rend, wohin­ge­gen die Risi­ko­pro­duk­ti­on bereits statt­fin­det, wenn ein Pro­zess noch sehr neu ist, sich aber die Aus­beu­te bereits für ers­te fina­le und even­tu­ell hoch­prei­si­ge Pro­duk­te rech­net. Die 5‑nm-Mas­sen­pro­duk­ti­on ist laut TSMC im ers­ten Quar­tal des aktu­el­len Jah­res gestar­tet, nach­dem die Risi­ko­pro­duk­ti­on bereits im März 2019 begann. Der Ramp — also das Hoch­fah­ren der Pro­duk­ti­ons­ka­pa­zi­tät — soll dabei noch schnel­ler erfol­gen als bei 7nm.

Die Fer­ti­gung bei 5 nm war dabei laut TSMC von Anfang an nicht nur auf Pro­duk­te im Low-Power-Per­for­mance-Bereich (LP) — klas­si­sches Bei­spiel dafür sind Elek­tro­nik­chips für Mobil­te­le­fo­ne — son­dern auch für den HPC-Bereich opti­miert, was die Gerüch­te über even­tu­el­le Pro­duk­te von AMD in 5 nm mit erklä­ren dürf­te.

Aktu­ell scheint es aber eher wahr­schein­lich, dass die ers­ten 5‑nm-Pro­duk­te von AMD und/oder Nvi­dia im ers­ten Halb­jahr 2021 erschei­nen wer­den und dabei auf 5NP set­zen. Wobei TSMC für die­sen Pro­zess die Aus­sa­gen zur Per­for­mance und zum Ener­gie­be­darf im Ver­hält­nis zum 7‑nm-Pro­zess um jeweils 5 Pro­zent nach unten kor­ri­giert hat.

Bei bei­den Fir­men wären dann wohl vor allem HPC-Beschleu­ni­ger­kar­ten als wahr­schein­lichs­tes Pro­dukt für die­sen Pro­zess zu nen­nen.

TSMC 4 nm — N4 als Zwischenschritt zu 3 nm

Über­ra­schen hat TSMC dabei einen bis­lang nicht erwähn­ten 4‑nm-Pro­zess mit der Bezeich­nung N4 prä­sen­tiert, der bis­lang in allen Road­maps fehl­te. Inwie­weit dies aller­dings nur eine beson­de­re Aus­for­mung der 5‑nm-Fer­ti­gung ist, bleibt abzu­war­ten. Wäh­rend sich die Pro­zess-Bezeich­nun­gen frü­her immer aus­schließ­lich an den Fer­ti­gungs­grö­ßen ori­en­tier­ten, sind sie mitt­ler­wei­le eher zum Mar­ke­ting­in­stru­ment gewor­den, ums ich von der Kon­kur­renz abzu­set­zen. Klas­si­sches Bei­spiel dafür sind die 7‑nm-Pro­zes­se von TSMC und die 10-nm-Pro­zes­se von Intel die teil­wei­se ver­gleich­bar sind.

Über die tech­ni­schen Spe­zi­fi­ka­tio­nen von N4 hat TSMC dabei bis­lang nicht viel bekannt gege­ben, ers­te Tests sol­len aber bereits im drit­ten Quar­tal 2020 star­ten. Zur Mas­sen­pro­duk­ti­on gibt es unter­schied­li­che Aus­sa­gen, aller­dings dürf­te die­se irgend­wann im Jahr 2022 star­ten, da TSMC bereits in der zwei­ten Jah­res­hälf­te 2022 bereits mit der Mas­sen­pro­duk­ti­on von 3‑nm-Poduk­ten beginnt.

Übersicht Fertigungsprozesse TSMC

Die bekann­ten Infor­ma­tio­nen zu den Fer­ti­gungs­pro­zes­sen, die haupt­säch­lich David Schor von Wiki­Chip in einem Arti­kel gelie­fert hat, haben wir in der nach­fol­gen­den Tabel­le zusam­men­ge­fasst und um eini­ge Details ergänzt, sowie die neu­en und aktua­li­sier­ten Infor­ma­tio­nen hin­zu­ge­fügt.