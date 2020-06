AMD Ryzen 4000G/GE — Desktop “Renoir” in der Übersicht — Launch am 07. Juli?

Bereits vor gut 3 Wochen gab es zu den kom­men­den Desk­top­p­ro­zes­so­ren mit inte­grier­ter Gra­fik von AMD auf Basis von “Renoir” einen grö­ße­ren Leak bei igors’sLAB, der prak­tisch alle Daten zu den Model­len beinhal­te­te. Mitt­ler­wei­le sind fast täg­lich neue Infos von den übli­chen Lea­kern hin­zu gekom­men, so dass man mitt­ler­wei­le den Daten auch die Modell­be­zeich­nung zuord­nen kann. An die­ser Stel­le sei auch noch mal auf die OPN-Über­sicht aller AMD CPUs in unse­rem Forum ver­wie­sen.

AMD Ryzen 5 4400G pic.twitter.com/RAELSx4PDy — APISAK (@TUM_APISAK) June 10, 2020

Alle Daten bekannt — wann launcht AMD ?

Die ein­zi­ge Unbe­kann­te ist mitt­ler­wei­le nur noch das Launch­da­tum der Pro­zes­so­ren. Die vor­her­ge­hen­de Genera­ti­on erschien im letz­ten Jahr am 7. Juli — was auch in die­sem Jahr ein geeig­ne­tes Datum sein dürf­te — die Affi­ni­tät von AMD die 7‑nm-Pro­duk­te am 7. eines Monats vor­zu­stel­len ist ja mit­hin bekannt.

Im Gegen­satz zu den vor­her­ge­hen­den APU-Desk­top­mo­del­len bekommt man nun bis zu 8 Ker­ne, aber dies hat sich ja bereits bei der Vor­stel­lung der drit­ten Genera­ti­on der mobi­len Ryzen-Pro­zes­so­ren abge­zeich­net.