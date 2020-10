Sonntagsumfrage: Wie kam AMDs Präsentation von Ryzen 5000 (Zen 3) an?

Am let­zen Don­ners­tag hat AMD die neu­en Desk­top-Pro­zes­so­ren der Ryzen 5000 Serie auf Basis von Zen 3 prä­sen­tiert, die ab dem 5. Novem­ber erhält­lich sein wer­den. In unser heu­ti­gen Umfra­ge wol­len wir wis­sen, wie die­se bei Euch ankam bzw. was ihr von den neu­en Pro­zes­so­ren hal­tet.

Lei­der sind auf Grund der neu­en Foren­soft­ware kei­ne Abstim­mun­gen von Gäs­ten mehr mög­lich, aber eine Regis­trie­rung bei uns im Forum geht schnell und wir freu­en uns über jeden neu­en Teil­neh­mer.

Zur Umfra­ge: Wie kam die Prä­sen­ta­ti­on von Ryzen 5000 (Zen 3) an?