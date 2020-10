TSMC hebt Umsatzprognosen erneut an — HPC ist Wachtumstreiber

Im Rah­men sei­nes Rekord­um­sat­zes von 12,1 Mil­li­ar­den US-Dol­lar und den Zah­len des drit­ten Quar­tals hat der Auf­trags­fer­ti­ger TSMC sei­ne Umsatz­pro­gno­se für das lau­fen­de Jahr erneut ange­ho­ben. Der Umsatz soll nun im Ver­gleich zum Jahr 2019 sogar um 30 Pro­zent stei­gen, vor 3 Mona­ten war man noch von 20 Pro­zent aus­ge­gan­gen. Gleich­zei­tig will man in die­sem Jahr ins­ge­samt 17 Mil­li­ar­den US-Dol­lar in Fer­ti­gungs­tech­ni­ken und Aus­rüs­tung inves­tie­ren.

Der Umsatz im drit­ten Quar­tal lag um mehr als 600 Mil­lio­nen US-Dol­lar über den Erwar­tun­gen. Zu die­sem hat der neue 5‑nm-Fer­ti­gungs­pro­zess bereits mit ins­ge­samt 8 Pro­zent bei­getra­gen.

Die­ser wird momen­tan fast aus­schließ­lich von Apple und damit für Smart­pho­nes genutzt. Die­se sind mit ins­ge­samt 46 Pro­zent Anteil am Umsatz momen­tan noch die beherr­schen­de Platt­form. Aller­dings sind die Zuwachs­ra­ten im Bereich High Per­for­mance Com­pu­ting (HPC) mit 25 zu 12 Pro­zent mitt­ler­wei­le deut­lich höher. Auf Nach­fra­gen von Ana­lys­ten woll­te TSMC kei­ne eige­ne Ein­schät­zung abge­ge­ben, aber HPC könn­te bereits im nächs­ten Jahr den Smart­pho­nes beim Umsatz den Rang ablau­fen.

In die­sem Zusam­men­hang war es auch inter­es­sant, dass man den N3-Fer­ti­gungs­pro­zess für die zwei­te Hälf­te 2022 ter­mi­nier­te und dabei davon sprach, dass Smart­pho­ne- und HPC-Pro­duk­te dann sogar zeit­gleich star­ten könn­ten.

“We are enga­ging with more cus­to­mer at N3 as com­pa­red with the N5 and N7 at the simi­lar sta­ge. So there’s a lot of cus­to­mers are working with us. And now, which one in the second half of 2022, which one would be the first pro­duct? Actual­ly in smart­pho­ne and HPC app­li­ca­ti­ons, both.”

