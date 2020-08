TSMC: Neue Informationen zur Fertigung in 4 nm (4N) und 3 nm (3N)

Auf einem Tech­no­lo­gy Sym­po­si­um hat TSMC über die eige­nen Fer­ti­gungs­pro­zes­se berich­tet und ein paar neue Anga­ben beson­ders zu N3 (3 nm) gemacht, sowie eini­ge Zeit­an­ga­ben zur Risi­ko- und Mas­sen­pro­duk­ti­on kon­kre­ti­siert. Hard­ware­luxx brach­te uns die neu­es­ten Infor­ma­tio­nen dazu.

N4 hat laut TSMC kom­pa­ti­ble Design Rules zu N5 sowie N5P und besitzt mehr EUV-Lay­er. Anga­ben zu den tech­ni­schen Spe­zi­fi­ka­tio­nen oder zur Per­for­mance­ver­bes­se­rung und Ein­spa­run­gen beim Ener­gie­be­darf mach­te man aber wei­ter­hin nicht.

TSMC N4

- com­pa­ti­ble design rules, SPICE and IPs for easy migra­ti­on from N5

— more EUV lay­ers to redu­ce the mask lay­ers

— risk pro­duc­tion in Q4 2021, volu­me in 2H 2022 pic.twitter.com/nIieT8l6ZT

