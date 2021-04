AMD-Quartalszahlen Q1/2021 am 27. April, Nvidia über Erwartungen für Q1

Die Geschäfts­zah­len für das ers­te Quar­tal 2021 wird AMD laut der eige­nen Web­sei­te nun am 27. April nach Bör­sen­schluss und damit 5 Tage nach Intel (22.04.) — bekannt­ge­ben. Erwar­tet wird ein Umsatz von 3,2 Mil­li­ar­den US-Dol­lar (+/- 100 Mil­lio­nen), was 79 Pro­zent über den Umsät­zen des Vor­jah­res­zeit­raums lie­gen wür­de und ledig­lich ein leich­ter Rück­gang zu den 3,244 Mil­li­ar­den US-Dol­lar des vier­ten Quar­tals 2020 bedeu­ten würde.

Neuer Umsatzrekord trotz Q1 möglich

His­to­risch gese­hen ist das ers­te Quar­tal auf­grund der Sai­so­na­li­tät das schwächs­te bei AMD, aller­dings wird dies mitt­ler­wei­le durch den Nach­fra­ge­über­hang bei AMD-Pro­duk­ten über­deckt. Die von AMD im Zuge der letz­ten Quar­tals­zah­len kom­mu­ni­zier­ten Erwar­tun­gen ermög­li­chen ja sogar, dass der Umsatz im Ver­hält­nis zum vier­ten Quar­tal 2020 noch anstei­gen könnte.

Nvidia bereits mit verbessertem Ausblick

Kon­kur­rent Nvi­dia hat bereits am 12. April perPres­se­mit­tei­lung dar­auf hin­ge­wie­sen, dass man die Umsatz­er­war­tun­gen für das eige­ne ers­te Quar­tal in Höhe von 5,3 Mil­li­ar­den US-Dol­lar über­tref­fen wird. Aller­dings endet das ers­te Quar­tal bei Nvi­dia erst am 2. Mai und nicht am 31. März wie bei AMD.

