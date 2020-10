AMD-Quartalszahlen Q3/2020 mit Umsatzrekord von 2,8 Milliarden US-Dollar

Etwas über­ra­schend hat AMD — wohl im Zuge der Xilinx-Über­nah­me — die Geschäfts­zah­len des drit­ten Quar­tals 2020 bereits vor Bör­sen­schluss bekannt­ge­ge­ben und konn­te einen Rekord­um­satz von 2,801 Mil­li­ar­den US-Dol­lar ver­mel­den, der sogar deut­lich über den höchs­ten Ana­lys­ten-Erwar­tun­gen von 2,6 Mil­li­ar­den US-Dol­lar lag.

Im drit­ten Quar­tal 2020 hat AMD einen Umsatz von 2,801 Mil­li­ar­den US-Dol­lar erzielt und dabei einen Net­to­ge­winn von 390 Mil­lio­nen US-Dol­lar erwirt­schaf­tet. Der Gewinn pro Aktie liegt bei 32 Cent. Für das rest­li­che Jahr erwar­tet AMD im Gegen­satz zu Intel ein wei­ter wach­sen­des Geschäft und hob die Umsatz­stei­ge­rung im Ver­hält­nis zum Vor­jahr erneut deut­lich auf 42 Pro­zent an — bis­lang ging man am Ende des ers­ten Quar­tals von 20 bis 30 Pro­zent aus und hob die­se Erwar­tung im Rah­men der Zah­len des zwei­ten Quar­tals auf 32 Pro­zent an.

Gegen­über dem Vor­jah­res­quar­tal stieg der Umsatz um 56 Pro­zent, im Ver­gleich zum vor­her­ge­hen­den Quar­tal betrug der Anstieg 45 Pro­zent. Die Brut­to­mar­ge lag bei 44 Pro­zent.

“Our busi­ness acce­le­ra­ted in the third quar­ter as strong demand for our PC, gaming and data cen­ter pro­ducts dro­ve record quar­ter­ly reve­nue,” said Dr. Lisa Su, AMD pre­si­dent and CEO. “We repor­ted our fourth strai­ght quar­ter with grea­ter than 25 per­cent year-over-year reve­nue growth, high­ligh­t­ing our signi­fi­cant cus­to­mer momen­tum. We are well posi­tio­ned to con­ti­nue deli­vering best-in-class growth as we fur­ther extend our lea­ders­hip pro­duct port­fo­lio with the laun­ches of our next genera­ti­on Ryzen, Rade­on and EPYC pro­ces­sors.”