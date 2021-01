AMD-Quartalszahlen Q4/2020 mit Umsatzrekord von 3,24 Milliarden US-Dollar

Im vier­ten Quar­tal 2020 hat AMD einen Umsatz von 3,24 Mil­li­ar­den US-Dol­lar erzielt und dabei einen Net­to­ge­winn von 1,78 Mil­li­ar­den US-Dol­lar erwirt­schaf­tet — wovon aller­dings 1,3 Mil­li­ar­den auf­grund eines Ertrags­steu­er­vor­teils zustan­de kamen. Der Gewinn pro Aktie liegt bei 1,45 US-Dol­lar. Für das gesam­te Jahr 2020 konn­te AMD damit einen Umsatz von ins­ge­samt 9,76 Mil­li­ar­den US-Dol­lar aus­wei­sen, ein Anstieg von 45 Pro­zent im Ver­gleich zu 2019. Der Jah­res­ge­winn stieg auf 2,49 Mil­li­ar­den US-Dol­lar — ein Plus von 630 Pro­zent gegen­über dem Vorjahr.

Gegen­über dem Vor­jah­res­quar­tal stieg der Umsatz um 53 Pro­zent, im Ver­gleich zum vor­her­ge­hen­den Quar­tal betrug der Anstieg 16 Pro­zent. Die Brut­to­mar­ge lag bei 45 Prozent.

Damit hat man den Quar­tals-Umsatz­re­kord über­trof­fen, der erst im vor­her­ge­hen­den Quar­tal auf­ge­stellt wor­den war und bis­lang bei 2,801 Mil­li­ar­den US-Dol­lar lag. Gleich­zei­tig ist dies erst — nach dem Quar­ta­len 4 2019 und 3 2020 — das drit­te Mal, dass ein Quar­tals­um­satz von über 2 Mil­li­ar­den US-Dol­lar erreicht wur­de und das ers­te Quar­tal mit einem Umsatz von über 3 Mil­li­ar­den US-Dollar.

“We signi­fi­cant­ly acce­le­ra­ted our busi­ness in 2020, deli­vering record annu­al reve­nue while expan­ding gross mar­gin and more than doub­ling net inco­me from 2019,” said Dr. Lisa Su, AMD pre­si­dent and CEO. “Our 2021 finan­cial out­look high­lights the strength of our pro­duct port­fo­lio and robust demand for high-per­for­mance com­pu­ting across the PC, gaming and data cen­ter mar­kets. We are exci­ted about the oppor­tu­nities ahead and very con­fi­dent in our long-term stra­te­gy as we con­ti­nue exe­cu­ting our lea­ders­hip pro­duct roadmaps.””