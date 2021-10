AMD stellt zwei ehemalige Intel-Manager ein, sucht aber noch über 2.100 neue Mitarbeiter

Mit Ste­ven Fund und Lynn Comp hat AMD vor kur­zem zwei ehe­ma­li­ge Intel-Mit­ar­bei­ter als “Glo­bal Chief Mar­ke­ting Offi­cer and Brand Buil­der” bzw. Cor­po­ra­te Vice Pre­si­dent der Cloud Busi­ness Group ein­ge­stellt. Dane­ben sucht AMD aber mitt­ler­wei­le welt­weit über 2.100 neue Ange­stell­te, die die gesam­te Beleg­schafts­stär­ke um fast 20 Pro­zent ver­grö­ßern würden.

Laut Ian Cutress hat Ste­ven Fund bei Intel den Mar­ken­na­men “Xeon Scala­b­le” ein­ge­führt, wo er von 2014 bis 2018 als “Chief Mar­ke­ting Offi­cer” gear­bei­tet hat. Bei AMD beklei­det er nun die­sel­be Posi­ti­on mit dem Zusatz “Brand Builder”.

The guy that intro­du­ced Xeon Scala­b­le bran­ding to Intel, from a back­ground of bran­ding at Gil­let­te and Stap­les pri­or, who left Intel two years ago and does­n’t seem to have done much sin­ce (cor­rect me if I’m wrong), is now CVP of Brand at AMD.

Die­se Posi­ti­on hat er übri­gens davor bei Stap­les und Gil­let­te beklei­det, wie auch sei­nem Lin­kedIn-Pro­fil zu ent­neh­men ist.

Lynn Comp wird bei AMD Cor­po­ra­te Vice Pre­si­dent der Cloud Busi­ness Group und war zuvor gan­ze 22 Jah­re bei Intel beschäf­tigt. Zuletzt als Vice Pre­si­dent der Data Plat­forms Group. Laut ihrem Lin­kedIn-Pro­fil hat sie dort aber auch eini­ge Jah­re im Bereich der stra­te­gi­schen Soft­ware­pla­nung gear­bei­tet. Zuletzt hat­te sie aber auch mit Intels GPU-Archi­tek­tur Xe zu tun.

In einem CRN-Arti­kel wird ihre Rol­le bei AMD genau­er beschrie­ben. Dem­nach soll sie sich vor allem um Cloud- und “Mega Date Center”-Kunden küm­mern. Wei­ter wird dort aus­ge­führt, dass AMD bzw. deren EPYC-Pro­zes­so­ren am Jah­res­en­de in über 400 Cloud-Instan­zen zum Ein­satz kom­men sollen.

“AMD is just much less matu­re in the­se kinds of moti­ons. It doesn‘t have any of the kinds of teams that we’re tal­king about,” he said in August. “[The com­pa­ny doesn’t] have the opti­miz­a­ti­on peop­le at the midd­le, let alo­ne the cloud peop­le that would help trans­la­te it, let alo­ne the pro­grams peop­le that would try to con­vert [this work] into rela­ti­ons­hip structures.”

Quel­le: AMD Hires Intel Data Cen­ter Vet To Grow EPYC’s Cloud Busi­ness (CRN.com)