AMD Ryzen 5000 “Vermeer” bekommt ein neues Stepping B2 (Update)

Inzwi­schen zeigt sich das ange­kün­dig­te B2-Step­ping des Ver­meer in etli­chen CPU-Sup­port-Lis­ten der Main­board-Her­stel­ler. Den Anfang macht ASUS, wo expli­zit der Ryzen 7 5800 (ohne X) für OEMs im B2-Step­ping gelis­tet wird; wie von AMD ange­kün­digt, ohne dass dafür eine neue BIOS-Ver­si­on not­wen­dig wird.

Der­weil hat auch Twit­ter-User momomo_us bei ASRock und MSI Anzei­chen auf den bevor­ste­hen­den B2-Ver­meer ent­deckt, hier jedoch quer durch prak­tisch die gesam­te Modellreihe:

Offen ist dage­gen immer noch, was das B2-Step­ping eigent­lich soll, nach­dem AMD ver­kün­det hat­te, dass damit weder neue Fea­tures noch höhe­re Leis­tung ein­her gehen werden.

[Spe­ku­la­ti­on]: AMD hat ja gesagt, dass der Vor­teil bei der Fer­ti­gung liegt. Daher könn­te man mut­ma­ßen, dass das B2-Step­ping das fla­che Die ist, das AMD benö­tigt um die 3D-Stack-Cache Vari­an­ten des Ryzen 5000 zu brin­gen. Ein 5800 in B2-Step­ping wäre damit die Basis ohne den 3D-Stack-Cache.

Der Vor­teil in der Fer­ti­gung wäre, dass erheb­lich weni­ger Mate­ri­al benö­tigt wird für das Die. Und es wür­de zeit­lich pas­sen. AMD bringt ein neu­es Step­ping, das sich in Sachen Geschwin­dig­keit und Fea­tures nicht vom Ur-Step­ping unter­schei­den soll (war­um dann über­haupt ein neu­es?), das sich aber in der Fer­ti­gung unter­schei­det. Und für den glei­chen Zeit­raum kün­digt AMD einen Sta­cked 3D-Cache an, der auf ein Die gepflanzt wird, das nied­ri­ger ist als nor­mal. Wo kommt das plötz­lich her? Genau, vom B2… [Spe­ku­la­ti­on Ende]

Ori­gi­nal-Mel­dung vom 20.05.2021

In frü­he­ren Jah­ren war es übli­che Pra­xis, dass ein CPU-Modell in rela­tiv kur­zen Inter­val­len mit neu­en Step­pings ver­bes­sert wur­de. Meis­tens waren Hard­ware-Bugs im Sili­zi­um, in den Revi­si­on Gui­des als Erra­ta (Plu­ral) bzw. Erra­tum (Sin­gu­lar) bezeich­net, der Grund dafür. Man erin­ne­re sich nur an Ath­lon 64 E4-/E6-Step­ping, F2-/F3-Step­ping, G1-/G2-Step­ping oder Phe­nom B2/B3 bzw. Phe­nom II C2/C3. In den letz­ten 10 Jah­ren dage­gen ist es eher unüb­lich gewor­den, dass ein CPU-Modell wäh­rend der Pro­duk­ti­ons­zeit ein neu­es Step­ping erhält. Doch genau das soll laut Infor­ma­tio­nen des Lea­kers Patrick Schur dem­nächst mit den CPU-Model­len der Ryzen-5000-Serie geschehen:

B2 Step­ping for Vermeer?! 😮 100–000000059-60_50/34_Y

3.4 GHz (up to 5 GHz)

Step­ping: B2

Cores: 16 100–000000065-06_46/37_Y

3.7 GHz (up to 4.6 GHz)

Step­ping: B2

Cores: 6 — Patrick Schur (@patrickschur_) May 17, 2021

Inzwi­schen hat AMD auf Rück­fra­ge von Benchmark.pl die Infor­ma­ti­on im Prin­zip bestätigt:

As part of our con­ti­nued effort to expand our manu­fac­tu­ring and logistics capa­bi­li­ties, AMD will gra­du­al­ly move AMD Ryzen 5000 Seri­es Desk­top Pro­ces­sors to B2 Revi­si­on over the next 6 mon­ths. The revi­si­on does not bring impro­ve­ments in terms of func­tio­n­a­li­ty or per­for­mance, fur­ther­mo­re, no BIOS update will be required.

Im Gegen­satz zum Tweet, wo eine leich­te Takt­ra­ten-Erhö­hung in Aus­sicht gestellt wur­de, ver­neint AMD dies jedoch in sei­ner Stel­lung­nah­me. Statt­des­sen soll das neue B2-Step­ping – aktu­el­le Model­le im Ver­kauf haben das Step­ping B0 – weder neue Funk­tio­nen noch eine höhe­re Leis­tung erhal­ten, dafür aber Vor­tei­le bei der Pro­duk­ti­on bie­ten. Was genau damit gemeint ist, sagt AMD nicht. Nur dass, das die Ryzen-5000-CPU-Serie (also Ver­meer) “über die nächs­ten 6 Mona­te hin­weg” auf das B2-Step­ping umge­stellt wer­den soll. Somit wird es wohl nicht ein­mal neue Model­le geben, statt­des­sen wer­den die bestehen­den wohl auf B2 umge­stellt; auch wenn die For­mu­lie­rung noch etwas Spiel­raum für Inter­pre­ta­tio­nen lässt. Wir wer­den sehen…