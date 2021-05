AMD Ryzen 5000 “Vermeer” bekommt ein neues Stepping B2

In frü­he­ren Jah­ren war es übli­che Pra­xis, dass ein CPU-Modell in rela­tiv kur­zen Inter­val­len mit neu­en Step­pings ver­bes­sert wur­de. Meis­tens waren Hard­ware-Bugs im Sili­zi­um, in den Revi­si­on Gui­des als Erra­ta (Plu­ral) bzw. Erra­tum (Sin­gu­lar) bezeich­net, der Grund dafür. Man erin­ne­re sich nur an Ath­lon 64 E4-/E6-Step­ping, F2-/F3-Step­ping, G1-/G2-Step­ping oder Phe­nom B2/B3 bzw. Phe­nom II C2/C3. In den letz­ten 10 Jah­ren dage­gen ist es eher unüb­lich gewor­den, dass ein CPU-Modell wäh­rend der Pro­duk­ti­ons­zeit ein neu­es Step­ping erhält. Doch genau das soll laut Infor­ma­tio­nen des Lea­kers Patrick Schur dem­nächst mit den CPU-Model­len der Ryzen-5000-Serie geschehen:

Inzwi­schen hat AMD auf Rück­fra­ge von Benchmark.pl die Infor­ma­ti­on im Prin­zip bestätigt:

As part of our con­ti­nued effort to expand our manu­fac­tu­ring and logistics capa­bi­li­ties, AMD will gra­du­al­ly move AMD Ryzen 5000 Seri­es Desk­top Pro­ces­sors to B2 Revi­si­on over the next 6 mon­ths. The revi­si­on does not bring impro­ve­ments in terms of func­tio­n­a­li­ty or per­for­mance, fur­ther­mo­re, no BIOS update will be required.