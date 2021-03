AMD AGESA Combo-AM4v2Pi 1.2.0.2 soll USB-Probleme beheben

Pin­na­clePi-AM4 1.0.0.2 Spect­re-v2-Schutz

Pin­na­clePi-AM4 1.0.0.2a Fix Power­ma­nage­ment “Raven Ridge”-APU

Pin­na­clePi-AM4 1.0.0.6 Sup­port bis Ryzen 2000 Over­clo­cking Ath­lon 200GE ?

Com­bo-AM4 0.0.7.2 Sup­port für Picas­so und vor­läu­fi­ger für Matisse Teil­wei­se Pro­ble­me mit PBO / SMT

Com­bo-AM4 1.0.0.1 vol­ler Sup­port für Matisse

Com­bo-AM4 1.0.0.2 Ver­bes­se­rung RAM-Sup­por­t/-Mul­ti­pli­ka­tor

Com­bo-AM4 1.0.0.3 Per­for­mance­ver­bes­se­rung für Ryzen 9

Kompatibilität mit DDR4-3000 und höher verbessert
Probleme mit Core-Boost

Com­bo-AM4 1.0.0.3a Ver­bes­se­rung des Core-Boost? alle Funk­tio­nen nur mit 32-MB-BIOS

Com­bo-AM4 1.0.0.3ab Ver­bes­se­rung des Core-Boost? / Fix für M2 . SSD

Com­bo-AM4 1.0.0.3aba Fix der Zufall­ls­zah­len für sys­temd und Desti­ny 2 Zurück­ge­zo­gen wegen PCIe

Com­bo-AM4 1.0.0.3abb Fix der Zufall­ls­zah­len für sys­temd und Desti­ny 2

War­nun­gen “Event 17, WHEA-Log­ger” im Win­dows Event Log beseitigt

Com­bo-AM4 1.0.0.3abba Boost 25–50 MHz höher

Acti­vi­ty Fil­ter für leich­te Workloads

Com­bo-AM4 1.0.0.4b Eco Mode — Ein­stel­lung einer gerin­ge­ren TDP-Klas­se über den Ryzen Mas­ter

X570-Main­boards: Ver­bes­ser­te Sta­bi­li­tät und Kom­pa­ti­bi­li­tät mit Add-In-Geräten

Verbesserungen der Interoperabilität von PCIe‑, USB‑, SATA- und Geräte-Reset-Funktionen

‑, und Geräte-Reset-Funktionen Zusätz­li­che Ver­bes­se­run­gen für PCIe-Gerä­te­un­ter­stüt­zung und ‑sta­bi­li­tät.

Ver­bes­ser­te Sys­tem­sta­bi­li­tät beim Wech­sel der ACPI-Zustände.

Kür­ze­re Boot-Zei­ten (abhän­gig vom Mainboard)

Ver­bes­se­run­gen bei Nut­zung der bes­ten CPU-Kerne

Wei­te­re Boost-Ver­bes­se­run­gen für den Ryzen 9 3900X

Com­bo-AM4 1.0.0.5 Behebt einen Feh­ler bei der PCI-Lane Kon­fi­gu­ra­ti­on des AMD Ryzen 3 PRO 2100GE

Ryzen 3 Behebt einen spo­ra­di­schen Vir­tu­al Memo­ry Feh­ler in Kom­bi­na­ti­on mit Real­tek Onboard-LAN

Verbesserter POST mit Speichermodulen auf Basis von Micron DDR4-3200 Chips

mit Spei­cher­mo­du­len auf Basis von Micron Chips Opti­mier­te PCIe-Firm­ware für ver­bes­ser­te Sta­bi­li­tät und Kompatibilität

Com­bo-AM4 1.0.0.6a ?

Com­bo-AM4­v2­Pi **

Com­bo-AM4­v2­Pi 1.0.0.0 Initia­les BIOS für B550-Mainboards

für B550-Mainboards
CPU-Support nur Matisse und jünger

Com­bo-AM4­v2­Pi 1.0.0.1 ?

Fix für SMM Callout Privilege Escalation (CVE-2020–12890)

Call­out Pri­vi­le­ge Esca­la­ti­on ( –12890) Sup­port für Ryzen 3000XT

Com­bo-AM4­v2­Pi 1.0.8.0 Vor­läu­fi­ger Sup­port für Ryzen 5000 mit Zen 3 (“Ver­meer”)

Bes­se­re Systemperformance

Bes­se­re Speicherkompatibilität

Ver­bes­ser­te M.2. Kompatibilität

Ver­bes­ser­ter Speicherstabilität

Com­bo-AM4­v2­Pi 1.0.8.0 Patch A ?

Com­bo-AM4­v2­Pi 1.0.8.1 Bes­se­re Speicherkompatibilität

Bes­se­re Über­tak­tungs­fä­hig­keit des Speichers

Ein­däm­mung des Pro­blems beim Auf­wa­chen aus dem S3-Ruhezustand

RAID-Pro­blem der B550-Platt­form behoben

Unter­stützt jetzt die UMA-Ein­stel­lung für Ryzen™ 4000 G‑Serie (Renoir)-Prozessoren

Com­bo-AM4­v2­Pi 1.1.0.0 vol­ler Sup­port für Ryzen 5000 mit Zen 3 (“Ver­meer”)

PBO Fmax Enhancer (Asus)

Fmax Enhan­cer (Asus) Smart Access Memory

Gene­ral per­for­mance impro­ve­ments for many types of workloads

Impro­ved sup­port for loading and app­ly­ing over­clo­cked memo­ry profiles

Improved BIOS overclocking robustness

over­clo­cking robustness Impro­ved USB hot­plug detection

hot­plug detection Impro­ved SATA device detec­tion on select SATA ports

device detec­tion on select ports Adds sup­port for Eco Mode for auto­ma­tic TDP reduc­tion ( AMD Ryzen Master) Quel­le: AMD ( AMD Com­mu­ni­ty Blog)

Com­bo-AM4­v2­Pi 1.1.0.0 Patch B ?

Com­bo-AM4­v2­Pi 1.1.0.0 Patch C ?

Com­bo-AM4­v2­Pi 1.1.0.0 Patch D New Cur­ve Opti­mi­zer OC fea­ture enabled

Sup­port for Ryzen 5000 Seri­es on 400 Seri­es mobos

All­ge­mei­ne Stabilitätsverbesserungen Quel­le: AMD (Twit­ter)

Com­bo-AM4­v2­Pi 1.1.9.0 Win­dows 10 s0i3-Support

Sta­bi­li­täts­op­ti­mie­run­gen für 1.800–2.000 MHz FCLK ( OC )

( ) Unter­stüt­zung pas­siv­ge­kühl­ter X570-Motherboards

All­ge­mei­ne Stabilitätsverbesserungen Quel­le: AMD (Twit­ter)

SMU 56.44.00 *

56.44.00 * Cur­ve Opti­mi­zer Verbesserungen *

Ver­bes­se­run­gen bei dLDO (digi­tal­ly con­trol­led low drop out) *

WHEA Fix bei FCLK 1900 *

Fix bei 1900 * klei­ne­re Bugfixes **

Code Cleanup **

Opti­mi­zed and sup­port AMD Ryzen 5000 seri­es processors. ***

Optimized Resizable BAR (Re-Size BAR) function with NVidia Graphics cards. ***

(Re-Size ) func­tion with NVi­dia Gra­phics cards. *** Impro­ved AM4 pro­ces­sor compatibility *** Anga­ben von AMD****: RAID dri­ver update

Sup­port for PCIe ReBAR ( GPU /driver sup­port req’d)

/driver sup­port req’d) Sta­bi­li­ty updates

Fix for 5600X / 5800X tele­me­try in Ryzen Mas­ter (requi­res RM 2.6.1.X; also avail­ab­le in Feb.) * Yuri Bubliy (Twit­ter) ** Patrick Schur (Twit­ter) *** MSI Pres­se­mit­tei­lung **** AMD (Twit­ter)

Fix: False SMART errors on Hynix NVMe

errors on Hynix NVMe Fix: Inter­mit­tent SSD detec­tion for M.2 SATA devices

detec­tion for M.2 devices Impro­ve L3 $ band­width in AIDA64

$ band­width in Impro­ve sta­bi­li­ty if user dis­ables cores on 5600X / 5800X with AMD Ryzen Master Quel­le: AMD (Twit­ter)

Com­bo-AM4­v2­Pi 1.2.0.2 Aus­fall des USB-Anschlusses

USB 2.0‑Audio-Knistern (z. B. DAC/AMP-Combos)

2.0‑Audio-Knistern (z. B. / AMP-Combos) USB / PCIe Gen 4‑Ausschluss. Quel­le: AMD