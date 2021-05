Führt Elon Musks Tweet zu einem Umdenken bei den Kryptowährungen?

Tes­la- und SpaceX-Boss Elon Musk hat einen gespens­ti­schen Ein­fluss auf die Kurs­ver­läu­fe diver­ser Kryp­to­wäh­run­gen. Vor eini­gen Mona­ten sorg­te ein Tweet dafür, dass die Kryp­to­wäh­rung Doge­coin, die sei­ner­zeit nur als Kari­ka­tur auf den Bit­coin ent­wor­fen wor­den war, eine regel­rech­te Kurs­ex­plo­si­on erleb­te. Vor eini­gen Wochen gab es einen wei­te­ren Schub, als Musk nicht nur mit­teil­te über 1 Mrd. US-Dol­lar in Bit­coins inves­tiert zu haben, son­dern dass man ab sofort auch Tes­las mit Bit­coins kau­fen kön­ne. Der Bit­coin-Kurs und im Wind­schat­ten etli­che wei­te­re Alt­coins leg­ten dar­auf­hin deut­lich zu.

Doch es geht auch anders her­um. Vor eini­gen Tagen tei­le Musk mit, dass der Kauf von Tes­la-Fahr­zeu­gen ab sofort nicht mehr mit Bit­coins mög­lich sei, da Bit­coin auf­grund der Absi­che­rung sei­ner Block­chain mit dem PoW-Ver­fah­ren (Pro­of-of-Work) erheb­li­che Men­gen an Ener­gie ver­schwen­de und die Umwelt belas­te. Dar­auf­hin stürz­te der Bit­coin von sei­nem All­zeit­hoch von 63.000 US-Dol­lar Mit­te April auf unter 32.000 US-Dol­lar am gest­ri­gen Tag ab. Inzwi­schen hat er sich wie­der auf knapp über 40.000 US-Dol­lar gefangen.

Obwohl im Prin­zip seit jeher klar und logisch ist, dass PoW Unmen­gen an Ener­gie benö­tigt – Schät­zun­gen zufol­ge hat allein das Bit­coin-Netz­werk einen Strom­ver­brauch in Höhe der Nie­der­lan­de – ver­las­sen sich immer noch die meis­ten Kryp­to­wäh­run­gen auf das ener­gie­in­ten­si­ve Mining. Dabei gäbe es mit Pro­of-of-Sta­ke eine seit lan­gem ver­füg­ba­re Alter­na­ti­ve, die bis­her jedoch eher klei­ne­re Coins wie Oxen (ehe­mals Loki) einsetzen.

Das zweit­größ­te Kryp­to­wäh­rungs­netz Ethe­re­um hat bereits vor Jah­ren ange­kün­digt, “irgend­wann” auf PoS wech­seln zu wol­len. Bis­her ist dar­aus aber nichts gewor­den, natür­lich auch des­we­gen, weil es Gegen­wind in der Com­mu­ni­ty (vor­wie­gend von den pro­fes­sio­nel­len Minern) gab. Doch nun scheint ETH lang­sam ernst machen wol­len. Ende April wur­de das ers­te Test­net aufgelegt:

About 30 min from now we’­re laun­ching a super expe­ri­men­tal Eth1-Eth2 post-mer­ge testnetwork!

A week ago we had a tuto­ri­al for a 2 cli­ent demo. Now we’­ve 7 cli­ents on a live net­work. The Ste­klo dev­net will be fra­gi­le like glass, but a big step for tes­ting the Mer­ge! ☀️#ethe­re­um pic.twitter.com/VspW6uwmv5

— protolambda.eth ☀️ (@protolambda) April 30, 2021