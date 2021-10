Reviewübersicht AMD Radeon RX 6600

Heu­te hat AMD die Rade­on RX 6600 vor­ge­stellt mit der Gra­fik­kar­ten ab einer unver­bind­li­chen Preis­emp­feh­lung von 339 Euro von den Board-Part­nern ASRock, ASUS, Giga­byte, MSI, Power­Co­lor, SAPPHIRE, XFX und Yes­ton erhält­lich sein sol­len. Momen­tan zeigt sich aller­dings noch eine sehr gerin­ge Ver­brei­tung und das zu deut­lich höhe­ren Prei­sen, also lei­der kein Ver­gleich zum Start der Rade­on RX 6600 XT. Im Anschluss fin­det Ihr aber hier oder alter­na­tiv bei uns im Forum schon ein­mal eine Über­sicht der bis­lang erschie­nen Reviews.

AMD selbst bewirbt die Rade­on RX 6600 wie folgt:

“But in this wild year full of pan­de­mics and cripp­ling sup­ply shor­ta­ges, $330 seems like a rea­son­ab­le ask for the Rade­on RX 6600. You’ll cur­r­ent­ly pay more than that for an anci­ent Rade­on RX 580 on the streets. If sup­plies of the Rade­on RX 6600 impress in the ear­ly days, and pri­ces stay some­what clo­se to the card’s MSRP, this may be your best shot at an upgrade in a long time, even if the cost does make it hard to get exci­ted about. It is what it is right now. Pay up if you must, but sit on the side­li­nes for now if you can.”