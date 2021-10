Windows 11 Probleme mit AMD Ryzen sollen nächste Woche gefixt werden

Kurz nach der Markt­ein­füh­rung von Win­dows 11 ver­gan­ge­ne Woche war auf­ge­fal­len, dass AMD Ryzen-Pro­zes­so­ren bei man­chen Workloads schlech­te­re Leis­tungs­wer­te erreich­ten als unter Win­dows 10. Spe­zi­ell beim AIDA64-Memo­ry-Test war auf­ge­fal­len, dass sich die L3-Cache-Latenz ver­drei­facht und die Kopier­ge­schwin­dig­keit im Cache um ein Viel­fa­ches ver­rin­gert hat­te. Zudem funk­tio­nier­te die Prio­ri­sie­rung der leis­tungs­stärks­ten Ker­ne (Fea­ture seit Zen 2) nicht rich­tig. AMD hat­te dazu einen FAQ-Ein­trag erstellt und ver­spro­chen, die Pro­ble­me zu unter­su­chen und noch im Okto­ber zu lösen.

Von offi­zi­el­ler Stel­le, z.B. in erwähn­tem FAQ-Ein­trag, ist zwar dies­be­züg­lich noch nichts neu­es zu ver­mel­den, aber die Web­sei­te wccf­tech will in Erfah­rung gebracht haben, dass für bei­de Pro­ble­me mitt­ler­wei­le Lösun­gen gefun­den wur­den, die der­zeit noch getes­tet werden.

Das Pro­blem mit der L3-Cache-Latenz soll durch ein Win­dows-Update von Micro­soft beho­ben wer­den, das für den 19.10.2021 geplant sei.

Das Pro­blem mit der Kern-Prio­ri­sie­rung wird von AMD durch Bereit­stel­lung eines neu­en Trei­bers für das Power-Pro­fil ange­gan­gen, der am 21.10. ver­öf­fent­licht wer­den soll, im Not­fall von OEMs aber bereits jetzt ange­fragt wer­den kann:

- The CPPC issue has been resol­ved. The AMD dri­ver power pro­fi­le is in the release pro­cess and tar­ge­ted for GA release on 10/21. If it is nee­ded befo­re GA, AMD can share the dri­ver direct­ly with cus­to­mers upon request.

‒ The L3 cache laten­cy issue has been resol­ved by Micro­soft. Micro­soft plans to release the fix in their 10C Win­dows Update which is tar­ge­ted for 10/19.