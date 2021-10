AMD bestätigt 3D-V-Cache für Sockel AM4 Anfang 2022

AMD begeht der­zeit sein 5‑jähriges Jubi­lä­um des Ryzen-Pro­zes­sors – leicht vor­ge­zo­gen, denn die Markt­ein­füh­rung des Ryzen war erst im März 2017, aber bereits Ende 2016 wur­de der Mar­ken­na­me Ryzen vor­ge­stellt sowie die berühm­te Blen­der Bench­mark-Ses­si­on abge­hal­ten.

Anläss­lich des­sen hat AMD ein Video hoch­ge­la­den, in dem John Tay­lor, AMD Chief Mar­ke­ting Offi­cer, und Robert Hal­lo­ck, Direc­tor of Tech­ni­cal Mar­ke­ting, die Zeit Revue pas­sie­ren las­sen und zudem über kom­men­de Ent­wick­lun­gen plaudern.

Ab Minu­te 8:25 etwa kom­men die bei­den auf die ange­kün­dig­te 3D-V-Cache-Tech­no­lo­gie zu sprechen.

Robert Hal­lo­ck: 3D-V-Cache is an average of 15 per­cent per­for­mance bump for games, by design, games love memo­ry. So the­re will be a Ryzen pro­duct in ear­ly 2022 that goes in the sockel AM4 with 3D-V-Cache. I think the­re was a lot of spe­cu­la­ti­on about that, but, yeah, that’s what’s hap­pe­ning. And then, you know, fur­ther out in time you’­ve got that Zen 4 pro­duct later in 2022, new plat­form, new technologies[..]

John Tay­lor: So let me just unders­core that for a second, for all tho­se AM4 cus­to­mers. [..] The 3D-V-Cache tech­no­lo­gy, spe­ci­fi­cal­ly the V‑Cache is com­ing to Ryzen – [Zwi­schen­ruf von Robert Hal­lo­ck] that’s right – on the Zen 3 based pro­ducts we have today.