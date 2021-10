Sockel AM5 wird doch PCI-Express 5.0 erhalten

AMD begeht der­zeit sein 5‑jähriges Jubi­lä­um des Ryzen-Pro­zes­sors – leicht vor­ge­zo­gen, denn die Markt­ein­füh­rung des Ryzen war erst im März 2017, aber bereits Ende 2016 wur­de der Mar­ken­na­me Ryzen vor­ge­stellt sowie die berühm­te Blen­der Bench­mark-Ses­si­on abge­hal­ten.

Anläss­lich des­sen hat AMD ein Video hoch­ge­la­den, in dem John Tay­lor, AMD Chief Mar­ke­ting Offi­cer, und Robert Hal­lo­ck, Direc­tor of Tech­ni­cal Mar­ke­ting, die Zeit Revue pas­sie­ren las­sen und zudem über die kom­men­de AM5-Platt­form sprechen.

Inter­es­sant wird es ab Minu­te 7 etwa. Dort sagt Robert Hallock:

All plat­forms must move on, so in 2022 Ryzen will have a new plat­form and some key ingre­dients are DDR5, PCI-Express Gen 5 and coo­ler com­pa­ti­bi­li­ty with exis­ting socket AM4 coolers.

[..]

I’ve seen the rumors – you have too – say­ing that next gen plat­form will only have gen 4. No, no, no! It will have gen 5.