Anschauungsmodell eines Zen 4 in AM5-Ausführung aufgetaucht

Der Sockel AM4 ist bei AMD seit der Markt­ein­füh­rung des ers­ten Ryzen-Pro­zes­sors im Jahr 2017 im Ein­satz; seit 2016 wenn man die OEM-Mona­te mit Bris­tol Ridge mit­zählt. Das ist eine lan­ge Zeit für die DDR4-Platt­form, wenn man bedenkt, wie oft Intel nor­ma­ler­wei­se sei­ne Sockel wech­selt. In die­ser Zeit hat AMD unzäh­li­ge CPU-Fami­li­en auf die­ser Platt­form zum Lau­fen gebracht: Bris­tol Ridge, Sum­mit Ridge, Raven Ridge, Raven 2, Pin­na­cle Ridge, Picas­so, Dali, Matis­se, Renoir, Ver­meer und Cezanne.

Für Zen 4 ist bei AMD aller Vor­aus­sicht nach ein Sockel-Wech­sel vor­ge­se­hen. Der bekann­te Lea­ker Exe­cu­ta­ble­Fix will auch wis­sen in wel­cher Form:

Let’s keep it going! Rapha­el is the first Zen 4 con­su­mer chip and here’s a first look

Rapha­el

— AM5 socket

— DDR5 (no DDR4)

— 28 PCIe 4.0 lanes (+4 com­pa­red to Zen 3)

— 120W TDP (170W pos­si­ble as well 🤯) pic.twitter.com/5DcTmjdqNd

— Exe­cu­ta­ble­Fix (@ExecuFix) May 25, 2021