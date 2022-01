Rembrandt-APU auch als PRO-Versionen verfügbar

AMD Ryzen™ PRO Pro­ces­sors come with a robust mana­gea­bi­li­ty fea­ture set that sim­pli­fies device deploy­ment and manage­ment, whe­ther mana­ged in-net­work or through the cloud with end­point manage­ment tools. The AMD Ryzen™ PRO 6000 Seri­es Mobi­le pro­ces­sors inclu­de two new features:

Wire­less sup­port for 32+ wide­ly used DASH profiles

profiles AMD Mana­gea­bi­li­ty Pro­ces­sor — a dedi­ca­ted pro­ces­sor inte­gra­ted into the CPU for enhan­ced wire­less manageability