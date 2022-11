AMD Radeon Software Adrenalin 22.11.1

Die Ver­si­on 22.11.1 der Rade­on Soft­ware Adre­na­lin — also des Trei­bers für AMD-Gra­fik­kar­ten — ist für Win­dows 10 und Win­dows 11 erschie­nen. Die­se unter­stützt die Spie­le “Call of Duty®: War­zo­ne 2.0” sowie “Marvel’s Spi­der-Man: Miles Mora­les™” und bringt eini­ge klei­ne Feh­ler­kor­rek­tu­ren. So sol­len bei Rade­on RX 6000 Kar­ten mit einem Mul­ti-Moni­tor-Set­up die zu hohen VRAM-Takt­ra­ten im Idle der Ver­gan­gen­heit angehören.

Den Down­load­link, sowie die kom­plet­ten Release Notes fin­det Ihr in unse­rem Downloadbereich:

Für älte­re Gra­fik­kar­ten die nicht mehr unter­stützt wer­den und für den letz­ten Win­dows-7-Trei­ber fin­det ihr hier die Ver­si­on 22.6.1: