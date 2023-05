BOINC Pentathlon 2023 startet am Freitag

Nach짯dem sich unser Team im letz짯ten Jahr dem TeAm Anand짯Tech geschla짯gen geben muss짯te, star짯tet am Ende die짯ser Woche am 05.05.2023 die 14. Aus짯ga짯be des von SETI.Germany aus짯ge짯rich짯te짯ten BOINC Pent짯ath짯lons. Es ist also wie짯der Zeit unser Dis짯tri짯bu짯ted Com짯pu짯ting Team mit Rechen짯leis짯tung in ver짯schie짯de짯nen Pro짯jek짯ten und Dis짯zi짯pli짯nen im Rah짯men des BOINC Pent짯ath짯lons zu unterst체tzen.

Der BOINC Pent짯ath짯lon besteht aus 5 Dis짯zi짯pli짯nen, bei denen jeweils unter짯schied짯li짯che Pro짯jek짯te gerech짯net werden:

Hin짯der짯nis짯lauf (14 Tage, mit Bonu짯scredits an 3 ein짯t채짯gi짯gen Hin짯der짯nis짯sen) Sprint (3 Tage) Stadt짯lauf (5 Tage) Quer짯feld짯ein (5 Tage) Speer짯wer짯fen (5 x 1 Tag, nur das jeweils dritt짯bes짯te Tages짯er짯geb짯nis des Teams wird gewertet)

Der BOINC Pent짯ath짯lon star짯tet am 05.05.2023, 00:00 Uhr UTC, und endet am 19.05.2023, 00:00 Uhr UTC. Die Dau짯er betr채gt also genau 14 Tage.

Kein Team kennt zu Beginn den gesam짯ten Ablauf des Pent짯ath짯lons! Der genaue Zeit짯raum und das Pro짯jekt jeder Dis짯zi짯plin wer짯den auf der Pent짯ath짯lon-Start짯sei짯te und im Blog ange짯k체n짯digt. Die짯se Ank체n짯di짯gung erfolgt f체r Stadt짯lauf oder Quer짯feld짯ein am f체nf짯ten Tag vor dem Start, f체r alle 체bri짯gen Dis짯zi짯pli짯nen jeweils am drit짯ten Tag vor dem Start. Jeder Tag des Speer짯wer짯fens wird jeweils am drit짯ten Tag vor dem Start ange짯k체n짯digt. W채h짯rend jede Dis짯zi짯plin um 00:00 UTC star짯tet und endet, k철n짯nen die Pro짯jekt짯be짯kannt짯ga짯ben auch zu ande짯ren Uhr짯zei짯ten (00:00 UTC, 06:00 UTC, 12:00 UTC, 18:00 UTC) erfol짯gen, sodass nicht man짯che Teams immer im Schlaf 체ber짯rascht wer짯den. Die Hin짯der짯nis짯se beim Hin짯der짯nis짯lauf wer짯den jeweils zu Beginn des Tages angek체ndigt.

Die ein짯zel짯nen Dis짯zi짯pli짯nen unter짯schei짯den sich in der Lauf짯zeit und den m철g짯li짯chen Pro짯jek짯ten. So l채uft der Hin짯der짯nis짯lauf w채h짯rend des gesam짯ten Pent짯ath짯lons, w채h짯rend der Sprint nur drei Tage andau짯ert. Es l채uft also immer min짯des짯tens eine Dis짯zi짯plin, oft meh짯re짯re gleichzeitig.

Links: