ZOTAC setzt bei der ZBOX nano wieder auf Prozessoren von AMD

In einer Pres­se­mit­tei­lung zur CES 2020 hat ZOTAC bekannt­ge­ge­ben, dass man bei den Mini PCs bzw. bei der ZBOX nano erst­mals seit 2015 wie­der Pro­zes­so­ren von AMD ein­set­zen wird. Dabei baut man auf den AMD Ryzen 3 3200U — einen Mobil­pro­zes­sor mit inte­grier­ter Gra­fik und einer TDP von 15 Watt.

ZOTAC will in der M Serie den ZBOX nano MA621 mit akti­ver Küh­lung und in der C Serie den ZBOX nano CA621 mit pas­si­ver Küh­lung vor­stel­len. Wei­te­re Ein­zel­hei­ten zu den bei­den Model­len lie­gen aller­dings noch nicht vor und dürf­ten dann zur am 7. Janu­ar begin­nen­den CES ent­hüllt wer­den.